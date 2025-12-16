स्पोर्ट्स डेस्क: अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिग्यन कुंदु ने इतिहास रच दिया। मलेशिया के खिलाफ मैच में कुंदु ने अंडर-19 ODI में डबल सेंचुरी जड़कर देश के लिए यह कारनामा किया। केवल 121 गेंदों में 200 रन पूरे करने के बाद उन्होंने अपनी पारी का अंत एक शानदार छक्के के साथ किया।

209 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा

इससे पहले भारत में अंडर-19 ODI में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अंबाती रायडू के नाम था। 2022 में रायडू ने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 114 गेंदों में नाबाद 177 रन बनाए थे। अब कुंदु ने 209 रन बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुंदु ने मैच के बाद कहा, 'यह मेरे करियर का सबसे खास पल है। टीम के लिए बड़ी पारी खेलकर मैं बहुत खुश हूं।'

धाकड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन

कुंदु ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 125 गेंदों में 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से 209 रन बनाए। उनकी पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 408/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 26 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जबकि कुंदु ने 11वें ओवर में क्रीज संभाली और वेदांत त्रिवेदी के साथ चौथे विकेट के लिए 209 रन की दमदार साझेदारी की। त्रिवेदी ने 106 गेंदों में 90 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे।

अंडर-19 ODI रिकॉर्ड में कुंदु का नाम

अभिग्यन कुंदु अंडर-19 ODI में डबल सेंचुरी बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका के जॉरिच वैन शल्कविक ने जुलाई 2025 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 153 गेंदों में 215 रन बनाए थे। वहीं, बांग्लादेश के सौम्या सरकार ने 2012 अंडर-19 एशिया कप में कतर के खिलाफ 209 रन जड़े थे।

