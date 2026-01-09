जयपुर (राजस्थान) : महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। कुछ ही दिन पहले उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। उनका शानदार औसत 58.83 ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइकल बेवन के 57.86 से ज्यादा है जिससे वह औसत के हिसाब से लिस्ट ए क्रिकेट में टॉप रैंक वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने यह उपलब्धि गुरुवार को चल रही विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में गोवा के खिलाफ हासिल की, जब उन्होंने जयपुर में महाराष्ट्र के लिए 131 गेंदों पर नाबाद 134 रन बनाए। गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में 102.20 के शानदार स्ट्राइक रेट से 5,060 रन बनाए हैं। गायकवाड़ ने 20 लिस्ट ए शतक और 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनकर भी इतिहास रचा, उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 99 पारियों में हासिल की।

न्यूजीलैंड वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद गायकवाड़ ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक बनाया था, ने इस सीजन का अपना दूसरा शतक लगाया और टूर्नामेंट के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकों के लिए अंकित बावने के रिकॉर्ड की बराबरी की, दोनों के 15-15 शतक हैं। जहां बावने के शतक 101 मैचों में आए हैं। वहीं गायकवाड़ ने वहां तक ​​पहुंचने के लिए सिर्फ 59 मैच लिए। गायकवाड़ की निरंतरता न सिर्फ उनके शतकों में बल्कि सभी फॉर्मेट में उनके आंकड़ों में भी दिखती है। गायकवाड़ ने 59 VHT मैचों में 65.41 के शानदार औसत और 105.00 के स्ट्राइक रेट से 3336 रन बनाए हैं।

गायकवाड़ की 131 गेंदों में 134* रनों की जुझारू पारी जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे, ने महाराष्ट्र को 249/7 तक पहुंचाया जिसमें विक्की ओत्सवाल (82 गेंदों में 53 रन, दो चौके और दो छक्के) ने एक महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाया। गोवा के रन चेज़ में ललित यादव ने 67 गेंदों में नाबाद 57* रन बनाकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन वे 5 रन से पीछे रह गए और प्रशांत सोलंकी (4/56) की शानदार चार विकेट की बदौलत उन्हें 244/9 पर रोक दिया गया।