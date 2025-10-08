स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दो प्रमुख चेहरे रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया। जडेजा बल्लेबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में उछले, जबकि सिराज गेंदबाजी सूची में चमके।

जडेजा की शानदार बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहली पारी में नाबाद 104 रन बनाकर बल्लेबाजी रैंकिंग में 25वां स्थान हासिल किया जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही चार विकेट लेकर उन्होंने ऑलराउंडर रैंकिंग में अपनी शीर्ष स्थिति और मजबूत कर ली। अब उनके कुल 644 रेटिंग पॉइंट्स हैं और मेहदी हसन पर 125 अंकों की बढ़त है।

सिराज गेंदबाजी रैंकिंग में पहुंचे 12वें स्थान पर

तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने अपनी लय को जारी रखते हुए पहली पारी में 4 और दूसरी में 3 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के दम पर वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुँच गए हैं। सिराज के करियर में पहली बार 700 से अधिक रेटिंग अंक हुए हैं, जिससे वह दुनिया के शीर्ष तेज़ गेंदबाज़ों में शुमार हो गए हैं।

राहुल और जुरेल को भी रैंकिंग में फायदा

केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने अहमदाबाद टेस्ट में अपने शतकों से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके चलते राहुल चार पायदान ऊपर चढ़कर 35वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि जुरेल ने अपने पहले ही टेस्ट शतक के बाद 20 स्थान की छलांग लगाते हुए 65वें पायदान पर जगह बनाई।

कुलदीप यादव का भी शानदार प्रदर्शन

बाएँ हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने भी प्रभावशाली गेंदबाज़ी जारी रखी। उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो अहम विकेट लेकर रैंकिंग में सात स्थान की छलांग लगाई और अब वह 21वें स्थान पर हैं। यह प्रदर्शन उनके टेस्ट करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जा रहा है।

टी20 रैंकिंग में भी हुए बड़े बदलाव

आईसीसी टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने शानदार बल्लेबाज़ी से टॉप 10 में वापसी की है। वहीं न्यूज़ीलैंड के टिम रॉबिन्सन और अफग़ानिस्तान के राशिद खान ने भी उल्लेखनीय प्रगति की। राशिद अब गेंदबाज़ी सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं जो पिछले साल जून के बाद उनका सबसे ऊंचा स्थान है।