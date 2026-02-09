स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इटली के ऐतिहासिक पहले अभियान की शुरुआत उम्मीदों से भरी हुई थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 9 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में इटली को करारा झटका लगा, जब टीम के कप्तान और सबसे अनुभवी खिलाड़ी वेन मैडसेन गंभीर रूप से चोटिल हो गए। जिस दिन इटली के लिए इतिहास रचा जाना था, उसी दिन चिंता और अनिश्चितता ने जगह बना ली।

मैदान पर हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा

यह घटना स्कॉटलैंड की पारी के शुरुआती ओवरों में हुई। इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी थी और चौथे ओवर में स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मुन्से ने एक तेज़ बाउंड्री लगाई। गेंद को रोकने की कोशिश में कप्तान वेन मैडसेन ने डाइव लगाई, लेकिन वह अजीब एंगल पर अपने बाएं कंधे के बल गिर पड़े। गिरते ही उन्होंने दर्द से कराहते हुए कंधा पकड़ लिया, जिससे साफ हो गया कि चोट गंभीर है।

मैच से बाहर हुए कप्तान

मैदान पर तुरंत फिजियो और मेडिकल स्टाफ पहुंचे। प्राथमिक इलाज के बाद मैडसेन को काफी तकलीफ में मैदान से बाहर ले जाया गया। उनकी घायल बांह को शरीर से कसकर बांधा गया था और वह मैच के बाकी हिस्से में दोबारा मैदान पर नहीं लौट सके। कप्तान के अचानक बाहर हो जाने से इटली की रणनीति और मनोबल दोनों को बड़ा झटका लगा।

मेडिकल जांच और आगे की स्थिति

शुरुआती अपडेट के मुताबिक, इटली की मेडिकल टीम मैडसेन के कंधे के डिसलोकेशन की गहन जांच कर रही है। इसके साथ ही गर्दन की किसी संभावित चोट या कनकशन के लक्षणों को भी परखा जाएगा। सभी मेडिकल टेस्ट पूरे होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वेन मैडसेन टूर्नामेंट के आगामी मैचों में खेल पाएंगे या नहीं। फिलहाल उनकी उपलब्धता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

इटली के लिए क्यों अहम हैं वेन मैडसेन

42 वर्षीय वेन मैडसेन इटली टीम के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर पहले ही मैच में उनका बाहर होना किसी भी डेब्यू करने वाली टीम के लिए सबसे बुरा सपना होता है। उनकी कप्तानी, अनुभव और शांत नेतृत्व इटली की इस ऐतिहासिक यात्रा की रीढ़ माने जा रहे थे।

शानदार करियर और अनोखी पहचान

1984 में डरबन में जन्मे वेन मैडसेन पारिवारिक जड़ों के कारण इटली का प्रतिनिधित्व करने के पात्र बने। उन्होंने 2023 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और कम समय में टीम की प्रगति में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप से पहले कप्तान नियुक्त किया गया।

इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में मैडसेन एक जाना-पहचाना नाम हैं और 2009 से डर्बीशायर के लिए खेलते आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने PSL, द हंड्रेड, SA20 और BPL जैसी बड़ी T20 लीग्स में भी हिस्सा लिया है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट के साथ-साथ उन्होंने इंटरनेशनल फील्ड हॉकी में भी साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है और 2006 हॉकी वर्ल्ड कप व कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले हैं।