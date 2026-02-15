कोलकाता : कंधे की चोट से उबर रहे इटली के कप्तान वेन मैडसेन ने रविवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले में उनकी वापसी "काफी मुश्किल" दिख रही है। उन्होंने संकेत दिया कि सप्ताह के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के लिए वह वापसी कर सकते हैं। इटली ने पिछले मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। टीम के सामने अब सोमवार को ग्रुप सी के अहम मुकाबले में इंग्लैंड की चुनौती होगी।

मैडसेन को स्कॉटलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच के चौथे ओवर में बाएं कंधे में चोट (डिसलोकेशन) लगी थी, जिसके कारण वह नेपाल के खिलाफ मैच नहीं खेल सके। मैडसेन ने ईडन गार्डन्स में मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "पिछले कुछ दिनों में मैंने वापसी की पूरी कोशिश की, कंधे को आराम दिया और फिर अभ्यास किया। लेकिन पिछले 24 घंटों में मुझे उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए लगता है कि कल खेलना मुश्किल होगा।

उन्होंने कहा, 'हम अगले कुछ दिनों में स्थिति देखेंगे। ऐसी चोट में सब कुछ लक्षणों पर निर्भर करता है और दुर्भाग्य से यह उतनी जल्दी ठीक नहीं हुआ, जितनी उम्मीद थी। लेकिन हमारे पास बृहस्पतिवार तक का समय है, देखते हैं आगे क्या होता है।' टूर्नामेंट के पहले मैच में स्कॉटलैंड से एकतरफा हार के बाद इटली ने जोरदार वापसी करते हुए नेपाल को 10 विकेट से हराया। मैडसेन ने कहा, 'हम विश्व कप के अनुभव को पूरी तरह जी रहे हैं। हमें पता है कि इसमें उतार-चढ़ाव आते हैं। वानखेड़े में हमने जिस ऊर्जा और जज्बे के साथ खेला, वह खास था। हमें कुछ दिन का आराम मिला, जिससे हम तरोताजा होकर दोबारा फोकस कर सके।'

उन्होंने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले आगामी मैचों पर कहा, 'बड़ी टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें सिर्फ दबाव नहीं झेलना है बल्कि जवाबी हमला भी करना होगा। हमें आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी।'

