स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर नयन मोंगिया ने बड़ा बयान दिया है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार को होने वाले मैच से पहले मोंगिया ने टीम इंडिया को फेवरेट करार दिया। उन्होंने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मौजूदा फॉर्म की सराहना करते हुए उन्हें टी20 फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में शामिल बताया। हालांकि उन्होंने श्रीलंका की धीमी पिचों को लेकर सावधान भी किया है।

“हार्दिक मेरे ऑल-टाइम फेवरेट” : मोंगिया

नयन मोंगिया ने कहा कि हार्दिक पांड्या का मौजूदा प्रदर्शन भारत के लिए बेहद अहम है। उनके मुताबिक, हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें T20 क्रिकेट में खास बनाती है। मोंगिया का मानना है कि अगर हार्दिक पाकिस्तान के खिलाफ भी उसी लय में खेले, तो मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ICC टूर्नामेंट्स में भारत का रिकॉर्ड मजबूत रहा है और टीम बड़े मैचों में दबाव झेलना जानती है।

भारत फेवरेट, लेकिन पिच पर रहना होगा सतर्क

मोंगिया ने स्पष्ट किया कि भले ही भारत इस मैच में पसंदीदा टीम के रूप में उतरेगा, लेकिन कोलंबो की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। श्रीलंका की पिचें आमतौर पर धीमी होती हैं और स्पिन गेंदबाज़ों को मदद देती हैं। ऐसे में बल्लेबाज़ों को संयम के साथ खेलना होगा और गेंदबाज़ों को रणनीति के साथ उतरना होगा। खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिन का रोल निर्णायक साबित हो सकता है।

ग्रुप A में दोनों टीमें शानदार फॉर्म में

भारत और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दोनों ने अब तक टूर्नामेंट में दो-दो मैच खेले हैं और दोनों ही टीमें अजेय हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अमेरिका और नामीबिया को हराया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम चार अंकों और 3.050 के नेट रन रेट के साथ ग्रुप A में शीर्ष पर है। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और अमेरिका को मात दी है। उसके भी चार अंक हैं, लेकिन 0.932 के नेट रन रेट के साथ वह दूसरे स्थान पर है।

बारिश डाल सकती है खलल

कोलंबो के मौसम ने भी इस हाई-वोल्टेज मुकाबले की चर्चा को और बढ़ा दिया है। श्रीलंका मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर 2 बजे के बाद बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मैच स्थानीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। तापमान 34°C तक जा सकता है और नमी 50% से 85% के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी देखी जा सकती है।