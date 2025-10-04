Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार शतक लगाया और इसके बाद उन्होंने एक नया सेलिब्रेशन दिखाया। मैच के बाद राहुल ने खुलासा किया कि यह खास सेलिब्रेशन उनकी बेटी एवारा के लिए था, जो इसी साल 24 मार्च को पैदा हुई थी।

बेटी के बाद बदला खेल

राहुल और उनकी पत्नी अथिया शेट्टी के घर बेटी आने के बाद से उनके खेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी की पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 10 पारियों में 532 रन बनाए थे और अब वेस्टइंडीज सीरीज की शुरुआत भी उन्होंने शतक से की है।

राहुल की फिटनेस चुनौती

शतक के बाद राहुल ने कहा कि वह मैच से पहले थोड़े नर्वस थे क्योंकि पिछले 5-6 हफ्तों से मैदान पर नहीं उतरे थे। उन्होंने बताया कि शारीरिक तौर पर हालात चुनौतीपूर्ण रहे हैं, लेकिन लंबी पारी खेलकर उन्हें आत्मविश्वास मिला है।

भारत का दबदबा

दूसरे दिन भारत का प्रदर्शन बेहद दमदार रहा। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा—तीनों ने शतक जड़े और टीम इंडिया ने दिन का खेल 448/5 के स्कोर के साथ खत्म किया। भारत के पास अब वेस्टइंडीज़ पर 286 रन की बड़ी बढ़त है और मैच पूरी तरह उसके नियंत्रण में है।