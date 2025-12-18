स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका नाम बड़े मैचों के खिलाड़ियों में क्यों लिया जाता है। पुणे के MCA स्टेडियम में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड के कप्तान ने हरियाणा के खिलाफ विस्फोटक शतक जड़कर फाइनल मुकाबले को खास बना दिया। टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि शानदार फॉर्म से चयनकर्ताओं को भी मजबूत संदेश दे दिया।

फाइनल मुकाबले में कप्तान की बड़ी पारी

टॉस के बाद झारखंड की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए ईशान किशन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। हरियाणा के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेले। पावरप्ले में तेजी से रन बटोरने के बाद किशन ने मिडिल ओवर्स में भी स्ट्राइक रोटेशन और बड़े शॉट्स का बेहतरीन संतुलन बनाए रखा।

45 गेंदों में शतक, एक हाथ से छक्का बना यादगार पल

किशन ने अपना छठा T20 शतक सिर्फ 45 गेंदों में पूरा किया। यह ऐतिहासिक लम्हा तब आया जब उन्होंने मीडियम पेसर अंशुल कंबोज की गेंद पर कवर के ऊपर से एक हाथ से शानदार छक्का जड़ा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए यह पल किसी हाइलाइट से कम नहीं था और झारखंड डगआउट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

टूर्नामेंट में रिकॉर्ड की बराबरी

इस शतक के साथ ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां शतक था, जो उनकी निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। मौजूदा सीजन में यह उनका दूसरा शतक रहा, इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 50 गेंदों में नाबाद 113 रन की पारी खेली थी।

101 रन पर टूटी पारी, फिर भी असरदार योगदान

झारखंड की पारी के 15वें ओवर में सुमित कुमार ने ईशान किशन को 49 गेंदों में 101 रन पर क्लीन बोल्ड किया। हालांकि तब तक किशन अपना काम कर चुके थे। उनकी इस पारी ने झारखंड को बड़े स्कोर की नींव दे दी और हरियाणा के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया।

टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म, रन चार्ट में टॉप

पूरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन ईशान किशन के नाम रहा है। 10 पारियों में उन्होंने 197.32 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने झारखंड को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

