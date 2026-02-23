Go to PunjabKesari.in

अहमदाबाद : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने रविवार को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले सुपर 8 मैच में भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खराब प्रदर्शन पर निराशा जताई। पठान ने कहा कि जब प्रोटियाज के बल्लेबाजों ने मिस्ट्री स्पिनर का सामना किया तो चक्रवर्ती को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि अहमदाबाद की पिच स्पिनरों के लिए ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के केशव महाराज ने भी तीन विकेट लिए जिससे मैच का पासा पलट गया।

चक्रवर्ती का सामना डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने बीच के ओवरों में किया। मिस्ट्री स्पिनर ने अपने चार ओवर के स्पेल में 47 रन दिए और सिर्फ एक विकेट लिया। साउथ अफ्रीका ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में भारत की 12 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया, जब उन्होंने रविवार को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन को 76 रन से हरा दिया। पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'बुमराह के अलावा, बॉलिंग में कुछ खास नहीं था, सिवाय अर्शदीप के नए स्पेल के। सबसे निराशाजनक बात वरुण चक्रवर्ती थे। जब उन पर अटैक हुआ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, जो कुछ हद तक निराशाजनक था। निश्चित रूप से पिच में ज्यादा स्पिन नहीं थी, लेकिन महाराज भी तीन विकेट लेने में कामयाब रहे। यह कुछ बेहतरीन बॉलिंग थी।'

पठान को यह भी लगा कि हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आखिरी ओवर में 20 ओवर दिए, ने मोमेंटम को पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया क्योंकि वह ट्रिस्टन स्टब्स को यॉर्कर फेंकने का लक्ष्य नहीं बना रहे थे जिससे उन्हें अपने हाथ खोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा, 'आखिर में जब स्कोर 167 पर पहुंचा और 19 ओवर हो चुके थे, तो हार्दिक आखिरी ओवर फेंकने आए। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी पसंद के हिसाब से गेंद फेंकी, थोड़ी शॉर्ट, थोड़ी पिच में जिससे बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका मिला। उन्होंने यॉर्कर पर ज्यादा निशाना नहीं लगाया और इसी वजह से ट्रिस्टन स्टब्स ने इसका फायदा उठाया और आसानी से रन मारे। इससे मोमेंटम पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की तरफ चला गया।' 