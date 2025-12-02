स्पोर्ट्स डेस्क: पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 57 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी दमदार फॉर्म का सबूत दिया। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत दर्ज की, जिसमें रोहित का अर्धशतक बेहद अहम रहा। टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद रोहित की यह पारी उनकी नई लय को दर्शाती है।

इर्फान पठान ने रोहित की फिटनेस और फॉर्म पर की खुलकर चर्चा

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इर्फान पठान ने रोहित शर्मा की फिटनेस और बल्लेबाजी पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने यूट्यूब चैनल पर पठान ने कहा, 'रोहित शर्मा अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में दिख रहे हैं। 38 साल की उम्र का बिल्कुल एहसास नहीं होता। उन्होंने फिटनेस में काफी सुधार किया है। लेकिन जिस तरह वे परिस्थितियों को भांपकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी यह फिफ्टी दिखाती है कि वह किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।'

रोहित ने रचा विश्व रिकॉर्ड—सबसे तेज़ 350 ODI छक्के

रोहित शर्मा ने इस मैच में एक और बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे ODI क्रिकेट में सबसे तेज़ 350 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए।

शाहिद अफरीदी— 398 मैच

रोहित शर्मा— सिर्फ 277 मैचों में 350+ छक्के

यानी रोहित पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने 300 से कम मैचों में यह आंकड़ा छुआ।

भारत की जीत में रोहित, विराट और राहुल का कमाल

पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल ने टीम को मजबूत शुरुआत दी। बाद में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी पर ब्रेक लगा दिया। इसी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

अब टीम इंडिया दूसरी ODI में 3 दिसंबर को नए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरेगी, जहां रोहित फिर एक बार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे।