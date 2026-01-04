स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चयनकर्ताओं की तरफ से फिटनेस के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में जगह न मिलने के बाद पठान ने शमी को IPL 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने की सलाह दी है।

इरफान पठान की दो टूक

इंटरनेशनल क्रिकेट में 450 से ज्यादा विकेट ले चुके शमी के भविष्य पर सवाल उठाते हुए इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि शमी कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्होंने कुछ मैच खेले हों। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में 200 ओवर डालने के बाद फिटनेस पर सवाल उठाना समझ से परे है। पठान के मुताबिक, अगर वह शमी की जगह होते तो IPL में जाकर नई गेंद से कहर बरपाते ताकि कोई उन्हें नजरअंदाज न कर सके।

विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शमी ने अब तक पांच मैचों में 11 विकेट झटके हैं और वह बंगाल के सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं। उनका औसत 22.27 का रहा है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। शमी 6 जनवरी को हैदराबाद के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने 16 वनडे मैचों में 38 विकेट लिए हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उनका सात विकेट लेना आज भी याद किया जाता है।

IPL 2026 में LSG की अगुवाई

IPL 2026 में शमी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते नजर आएंगे। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से 10 करोड़ रुपये में ट्रेड किया गया है। वह एनरिच नॉर्खिया, आवेश खान, मयंक यादव और मोहित खान जैसे गेंदबाजों के साथ LSG की तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे।