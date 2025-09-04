स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व स्टार गेंदबाज इरफान पठान ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम का एक्स-फैक्टर चुना। क्रिकेट विशेषज्ञ अक्सर हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह को खेल परिवर्तक खिलाड़ी के रूप में चुनते है लेकिन इरफान ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण को भारतीय टीम का एक्स-फैक्टर बताया।

पठान ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वरुण चक्रवर्ती कैसा प्रदर्शन करते है क्योंकि यह उनके लिए एक तरह से वापसी की कहानी होगी। वह यूएई में हुए 2021 विश्व कप में थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसलिए मेरी नजर उन पर होगी क्योंकि वह अभी अच्छी फॉर्म में है और आत्मविश्वास से भरे है। इसलिए सभी नामों में से एक को चुनने के लिए मैं वरुण को चुनूंगा।'

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का चयन करते हुए पठान ने कहा, 'अंतिम संयोजन पिचों और ओस के प्रकार पर निर्भर करेगा लेकिन मैं बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा को चुनूंगा।'

गौर है कि कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में राष्ट्रीय टीम में वापसी के बाद से वरुण अब टी20 में चौथे नंबर के गेंदबाज है उन्होंने केवल 12 मैच में 31 विकेट लिए हैं। उनका शानदार फॉर्म 2025 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की सफलता का एक प्रमुख कारण भी रहा। जहां उन्होंने 13 मैच में 22.53 की औसत और 7.66 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।