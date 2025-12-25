स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने LSG की बॉलिंग में मजबूती की तारीफ की लेकिन बैटिंग डेप्थ को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अभी भी टीम को कम से कम 5 और हाई क्वालिटी बल्लेबाजों की जरूरत है।

पठान ने कहा, 'एनरिक नॉर्टजे और हसरंगा को देखते हुए LSG के पास बहुत मजबूत विकल्प हैं, खासकर फास्ट-बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जिसकी बहुत जरूरत थी। अगर फास्ट बॉलर फिट रहते हैं, तो वे एक जबरदस्त यूनिट बनाते हैं। हसरंगा एक बड़ा फायदा है, पिछले साल कप्तान ऋषभ पंत को रवि बिश्नोई पर भरोसा नहीं था। 2 करोड़ में खरीदे गए हसरंगा एक सॉलिड और किफायती एडिशन हैं।'

पठान ने कहा, 'आयुष बडोनी और अब्दुल समद जैसे बल्लेबाजों के साथ LSG को एक और टॉप-क्लास बल्लेबाज की जरूरत थी। मुझे लिविंगस्टोन जैसे किसी खिलाड़ी की उम्मीद थी। कुल मिलाकर टीम में अभी भी कम से कम पांच और हाई-क्वालिटी बल्लेबाजों की जरूरत है।'

फ्रेंचाइजी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जोश इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपए में खरीदना भी जांच के दायरे में आया यह देखते हुए कि वह केवल चार IPL मैचों के लिए उपलब्ध हैं। पूर्व भारतीय ओपनर अभिनव मुकुंद ने कहा, 'अगर आप LSG के बैटिंग ऑर्डर को देखें तो वे SRH जैसे ही हैं। जोश को खरीदना, भले ही वह उस कीमत पर पूरे सीजन के लिए उपलब्ध होता, तो भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वह शुरुआती लाइन-अप में नहीं होगा।'

आगामी IPL 2026 के लिए LSG की टीम

अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, अवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिगवेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह।

ट्रेड इन : मोहम्मद शमी (SRH से), अर्जुन तेंदुलकर (MI से)।