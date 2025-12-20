स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के ऐलान में सबसे चौंकाने वाला नाम ईशान किशन का रहा। लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे इस विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज को सीधे विश्व कप स्क्वॉड में शामिल किया गया है। चयन समिति के इस फैसले पर जहां चर्चाएं तेज हो गई, वहीं मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इसकी साफ वजह भी सामने रखी।

शानदार घरेलू प्रदर्शन बना चयन की वजह

ईशान किशन को हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम मिला है। झारखंड को खिताब दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। किशन ने 10 पारियों में 517 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का रहा, जिसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

अगरकर ने क्या कहा?

टीम चयन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने कहा, 'ईशान ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी करता है और हाल के समय में शानदार फॉर्म में रहा है। वह पहले भी भारत के लिए खेल चुका है। टीम संयोजन के कारण वह बाहर था, क्योंकि ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत जैसे विकल्प मौजूद थे। हमें लगा कि टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर होना टीम को ज्यादा मजबूती देता है।'

लंबे अंतराल के बाद वापसी

ईशान किशन ने आखिरी बार नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बाद उन्हें लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन ने एक बार फिर उन्हें टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचा दिया।

फाइनल में शतक ने बढ़ाया भरोसा

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ किशन ने 49 गेंदों में 101 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 6 चौके जड़े, जिससे झारखंड ने 69 रनों से जीत दर्ज की। यह पारी उनके चयन की सबसे मजबूत दावेदारी बनी।

आगे की चुनौती

अब ईशान किशन की नजर जनवरी 2026 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर होगी, जहां वह टीम इंडिया के लिए वापसी करते नजर आ सकते हैं। विश्व कप से पहले यह सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगी। ईशान किशन की यह वापसी साफ संकेत है कि टीम मैनेजमेंट मौजूदा फॉर्म को प्राथमिकता दे रहा है और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वालों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।