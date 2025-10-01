नागपुर : अथर्व तायडे (नाबाद 118) की शतकीय और यश राठौड़ (91) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर विदर्भ ने बुधवार को ईरानी कप के मुकाबले में शेष भारत के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय पांच विकेट पर 280 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आज यहां विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ के लिए अथर्व तायडे और अमन मोखाड़े की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। आठवें ओवर में आकाश दीप ने मोखाड़े (19) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ध्रुव शौरी ने अथर्व तायडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की। 23वें ओवर में मानव सुथार ने पहले ध्रुव शौरी (18) और फिर दानिश मालेवर (0) को आउट कर विदर्भ को झकझोर दिया। उस समय टीम का स्कोर 80 रन था। ऐसे संकट के समय बल्लेबाजी करने आये यश राठौड़ ने अर्थव तायडे के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 184 रनों की साझेदारी हुई। 74वें ओवर में मानव सुथार ने शतक की ओर बढ़ रहे यश राठौड़ को आउटकर विदर्भ को चौथा झटका दिया।

यश राठौड़ ने 153 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए 91 रन बनाये। कप्तान अक्षय वड़कर (5) को आकाश दीप ने आउट किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय विदर्भ ने 84 ओवरों में पांच विकेट पर 280 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर दी है। अथर्व तायडे नाबाद 118 और यश ठाकुर नाबाद चार क्रीज पर मौजूद है। शेष भारत के लिए मानव सुथार ने तीन और आकाश दीप ने दो विकेट लिए।