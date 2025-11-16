स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से ठीक पहले संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स छोड़ना सबसे बड़ी खबर बन गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें आधिकारिक तौर पर ट्रेड में शामिल किया, जिसमें रवींद्र जडेजा और सैम करन RR की ओर चले गए। कई सप्ताहों से चल रही अटकलों के बाद राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले ने बताया कि आखिर सैमसन ने फ्रेंचाइज़ी क्यों छोड़ी।

मनोज बदाले के मुताबिक, IPL 2025 के अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद संजू ने पहली बार टीम छोड़ने की इच्छा जताई। बदाले ने कहा कि सैमसन मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुके थे। RR के 18 साल के सबसे खराब सीजन ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, और वह एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते थे।

बदाले ने बताया, 'संजू बेहद ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वह भावनात्मक रूप से बहुत drained महसूस कर रहे थे। 14 साल तक RR के लिए सबकुछ देने के बाद वह बदलाव चाहते थे। उनकी इस इच्छा को हमने सम्मान दिया क्योंकि वह सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि टीम के स्तंभ रहे हैं।'

उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे RR के ‘chaos’ वाले नैरेटिव को भी खारिज किया। बदाले ने कहा कि बाहर भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन टीम के अंदर सब कुछ शांत और योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। हर ट्रेड को विशेषज्ञ समूह लगातार समीक्षा कर रहा था और सैमसन के मामले को भी गंभीरता से लिया गया।

सैमसन ने RR में दो अलग-अलग दौर में कुल 14 साल बिताए — पहले 2013 से 2015 तक और फिर 2018 से 2025 तक। अब वह CSK के साथ IPL में नई शुरुआत करेंगे।