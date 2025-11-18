स्पोर्ट्स डेस्क : सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार पैट कमिंस पर अपना भरोसा बनाए रखा है। फ्रेंचाइज़ी ने मंगलवार को घोषणा की कि कमिंस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में भी टीम की कमान संभालते रहेंगे। यह कमिंस का SRH के साथ लगातार तीसरा सीज़न होगा। टीम ने एक्स (X) पर उनकी तस्वीरें शेयर करके उनके कप्तान बने रहने की पुष्टि की।

कमिंस एशेज के पहले टेस्ट से बाहर

ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ पैट कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। इसी चोट की वजह से वह इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हालांकि, उम्मीद है कि वह ब्रिसबेन में होने वाले दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाएंगे।

SRH का रिटेंशन और रिलीज़ लिस्ट

रिटेन किए गए खिलाड़ी: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मारण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कमिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशन मलिंगा, ज़ीशान अंसारी

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: मोहम्मद शमी (LSG को ट्रेड), एडम ज़म्पा, राहुल चाहर, वियान मुलडर, अभिनव मनोहर, अथर्व तायड़े, सचिन बेबी, सिमरजीत सिंह

बचे हुए पर्स: ₹25.50 करोड़

खाली स्लॉट: 10 (2 विदेशी)

पिछला सीज़न कैसा रहा था?

IPL 2025 SRH के लिए उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। 2024 में रनर-अप बनने के बाद टीम से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पैट कमिंस की अगुवाई में टीम लगातार प्रदर्शन नहीं कर पाई और लीग स्टेज में छठे स्थान पर रही।

उन्होंने 14 मैचों में 6 जीत दर्ज कीं, 7 मुकाबले हारे, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। कुल 13 अंक के साथ टीम प्लेऑफ़ में पहुंचने से चूक गई।