स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और IPL विजेता मोहम्मद कैफ का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को आगामी IPL 2026 ऑक्शन में कैमरन ग्रीन के बजाय लियाम लिविंगस्टोन और ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट करना चाहिए। कैफ ने CSK की टीम संरचना और चेन्नई की स्पिन सहायक पिचों को देखते हुए यह सुझाव दिया।

कैफ का सुझाव: लिविंगस्टोन + मैक्सवेल

कैफ ने कहा कि लिविंगस्टोन और मैक्सवेल दोनों ही पावर-हिटर होने के साथ-साथ क्वालिटी स्पिन विकल्प भी हैं। M.A. चिदंबरम स्टेडियम पर स्पिन अहम रहती है, इसलिए ये दोनों खिलाड़ी CSK के लिए मैच-विनर साबित हो सकते हैं।

कैफ बोले: 'लिविंगस्टोन CSK के लिए बेहतरीन फिट होंगे। वह छठा गेंदबाज़ बन सकते हैं और नंबर 5 पर बैटिंग कर सकते हैं। CSK हमेशा ऑलराउंडर्स को तरजीह देती है।'

उन्होंने आगे कहा: 'मैक्सवेल भले ही हाल में संघर्ष कर रहे हों, लेकिन चेन्नई में उनकी ऑफ-स्पिन बेहद उपयोगी होगी। वह नई गेंद से भी गेंदबाज़ी कर सकते हैं, जैसा उन्होंने RCB के लिए किया है।'

CSK की जरूरत: मजबूत मिडिल ऑर्डर + स्पिन ऑप्शन

IPL 2025 में CSK का मिडिल ऑर्डर कमजोर नजर आया था, धोनी भी अब ऊपर बैटिंग नहीं करते। ऐसे में मैक्सवेल और लिविंगस्टोन दोनों- पावर हिटिंग, स्पिन गेंदबाज़ी देकर CSK की टीम को संतुलन दे सकते हैं।

कैमरन ग्रीन का नाम भी चर्चा में

कई रिपोर्ट्स के अनुसार CSK कैमरन ग्रीन को भी खरीदने की कोशिश कर सकती है। ग्रीन आखिरी बार IPL 2024 में RCB के लिए खेले थे और ऑक्शन में वह एक हाई-वैल्यू ऑप्शन रहेंगे।

CSK के पास बड़ा पर्स — 43.40 करोड़

CSK ने अगले सीजन के लिए 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और 12 को रिलीज किया है। उनके पास ₹43.40 करोड़ की बड़ी राशि है, जो 10 टीमों में दूसरा सबसे बड़ा पर्स है।

IPL 2026: CSK की मौजूदा टीम

रुतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवॉल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डेवोन कॉन्वे, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुर्जपनीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी।