स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है। इसी महीने आईपीएल 2026 की नीलामी का आयोजन होने जा रहा है। 16 दिसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 45 खिलाड़ी 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइज में शामिल हैं।

2 करोड़ बेस प्राइज में सिर्फ दो भारतीय

आईपीएल 2026 की नीलामी में कई भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों की सूची में केवल दो भारतीय शामिल हैं। वहीं कई बड़े नाम इस बार नीलामी में नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने नीलामी में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज फाफ डु प्लेसिस भी आईपीएल से हट चुके हैं। इसके अलावा वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है।

1062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 1355 खिलाड़ियों ने इस नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 1062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सूची में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। कुल खिलाड़ियों में 212 कैप्ड, 1121 अनकैप्ड और 22 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी मौजूद हैं।

2 करोड़ बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों की पूरी सूची

रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिज़ुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, जेमी स्मिथ, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, विल ओ'रूर्के, राचिन रविंद्र, गेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, रिले रॉसो, तबरेज़ शम्सी, डेविड वीजे, वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ।

स्टीव स्मिथ ने भी कराया रजिस्ट्रेशन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी आईपीएल 2026 नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। गौरतलब है कि स्मिथ पिछले साल यानी आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन का हिस्सा थे, लेकिन किसी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा था और वे अनसोल्ड रह गए थे। इस बार माना जा रहा है कि उनकी दमदार फॉर्म को देखते हुए किसी फ्रेंचाइजी द्वारा उन्हें खरीदे जाने की संभावना अधिक है।