स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 नीलामी से पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की लिस्ट में बड़ा अपडेट किया है। पहले जारी की गई 350 खिलाड़ियों की सूची में अब 9 और नाम जोड़ दिए गए हैं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 359 हो गई है। इस बार की नीलामी अबू धाबी में आयोजित की जाएगी और इसमें केवल 77 खिलाड़ियों को ही आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। नए शामिल खिलाड़ियों में आईपीएल विजेता स्वास्तिक चिकारा, मलेशिया के वीरनदीप सिंह और ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले निखिल चौधरी भी शामिल हैं। संशोधित सूची ने नीलामी को और रोमांचक बना दिया है।

BCCI ने बढ़ाई खिलाड़ियों की सूची

बीसीसीआई द्वारा जारी संशोधित सूची के अनुसार, आईपीएल 2026 नीलामी के लिए अब कुल 359 खिलाड़ी उपलब्ध होंगे। इनमें से 247 भारतीय और 112 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें से केवल 77 खिलाड़ियों को आगामी सीजन के लिए टीमों में जगह मिलेगी और इनमें 31 विदेशी स्लॉट शामिल हैं।

9 नए खिलाड़ियों को मिली जगह

बीसीसीआई ने जिन 9 नए खिलाड़ियों को सूची में जोड़ा है, उनमें कुछ बेहद खास नाम शामिल हैं। नए खिलाड़ियों की लिस्ट :

स्वास्तिक चिकारा (IPL विजेता, पूर्व RCB खिलाड़ी)

वीरनदीप सिंह (मलेशिया) – इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले अपने देश के एकमात्र खिलाड़ी

मनिशंकर मुरसिंग (त्रिपुरा)

चमा मिलिंद (हैदराबाद)

के.एल. श्रीजीत (कर्नाटक)

एथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका)

क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)

राहुल राज नमला (उत्तराखंड)

विराट सिंह (झारखंड)

स्वास्तिक चिकारा, जिन्हें आरसीबी ने हाल ही में रिलीज किया था, अब दोबारा नीलामी में उतरेंगे। वहीं, वीरनदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों का आना फ्रेंचाइजियों को नई दिशा देता है, क्योंकि वे एसोसिएट नेशंस के तेज़ उभरते क्रिकेटरों में से एक हैं।

निखिल चौधरी अब विदेशी खिलाड़ी के रूप में शामिल

बीसीसीआई ने नीलामी सूची में मौजूद एक महत्वपूर्ण गलती को भी दुरुस्त किया है। दिल्ली के निखिल चौधरी, जो पिछले छह वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, उन्हें मूल लिस्ट में गलत तरीके से भारतीय खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था। निखिल चौधरी ने कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रह गए और वहीं से क्रिकेट करियर फिर शुरू किया। हाल ही में तस्मानिया के लिए खेलते हुए शेफील्ड शील्ड में शतक लगाने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बने। ग्लोबल सुपर लीग, अबू धाबी टी10 और मैक्स60 जैसी विदेशी लीगों में पहले ही खेल चुके हैं। अब उन्हें ठीक तरीके से विदेशी खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे नीलामी में उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई है।

IPL 2026 Auction अगले हफ्ते अबू धाबी में

नए खिलाड़ियों के शामिल होने, पर्स बैलेंस और कई बड़े नामों के रिलीज होने के बाद आईपीएल 2026 नीलामी बेहद रोमांचक होने जा रही है। भारत के युवा, घरेलू स्टार्स और विदेशी क्रिकेटर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।