स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में जम्मू-कश्मीर के ऑलराउंडर औकिब नबी पर पैसों की जमकर बारिश हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने 29 वर्षीय इस अनकैप्ड खिलाड़ी को 8.40 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ लिया। महज 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे औकिब को उनकी शानदार घरेलू प्रदर्शन के दम पर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला।

घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन

बारामूला (जम्मू-कश्मीर) के रहने वाले औकिब नबी दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं और उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। उन्होंने अब तक 36 फर्स्ट क्लास, 29 लिस्ट-A और 34 टी20 मुकाबले खेले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 125 विकेट और 870 रन दर्ज हैं। वहीं लिस्ट-A में 42 विकेट और टी20 क्रिकेट में 43 विकेट झटक चुके हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में छाप

औकिब नबी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 मैचों में 15 विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 7.41 रहा। मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने पहले 21 गेंदों पर 32 रन बनाए और फिर 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट झटके, जिससे जम्मू-कश्मीर को 13 रन से जीत मिली।

रणजी और दलीप ट्रॉफी में भी कमाल

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में औकिब ने 5 मैचों में 29 विकेट लेकर सभी का ध्यान खींचा। मौजूदा सीजन में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ एक गेंदबाज ने लिए हैं। इससे पहले दलीप ट्रॉफी में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेकर उन्होंने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था।

IPL में पहली बार मिलेगा मौका

औकिब नबी ने अभी तक आईपीएल नहीं खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में निरंतर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें पहली बार इस बड़े मंच पर खेलने का मौका मिलेगा। दिल्ली कैपिटल्स को उनसे नई गेंद और डेथ ओवरों में विकेट लेने की बड़ी उम्मीदें होंगी।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा दांव

दिल्ली कैपिटल्स ने एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर बड़ी रकम खर्च कर साफ संकेत दे दिए हैं कि टीम भविष्य के सितारों पर भरोसा जता रही है। औकिब नबी के लिए यह मौका अपने करियर को नई ऊंचाई देने का सुनहरा अवसर होगा।