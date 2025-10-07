स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज हरभजन सिंह और जहीर खान का रिश्ता मैदान से बाहर भी उतना ही गहरा रहा है जितना क्रिकेट के मैदान के अंदर था। मंगलवार को 47 वर्ष के हुए जहीर खान को उनके पुराने साथी हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

“भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक”

हरभजन ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक जहीर खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अद्भुत कौशल, तेज क्रिकेटिंग दिमाग और शांत स्वभाव ने खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उम्मीद है यह साल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आए।”

जहीर का शानदार करियर

भारत के पूर्व स्पीडस्टार ज़हीर खान ने 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने क्रमशः 311, 282 और 17 विकेट अपने नाम किए। जहीर ने 11 बार पारी में पाँच विकेट झटके और भारत को कई ऐतिहासिक जीतों में अहम भूमिका निभाई। वह 2011 विश्व कप के हीरो रहे, जहाँ उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 21 विकेट लिए थे।

आईपीएल में नई भूमिका और ब्रेकअप

ज़हीर खान ने अगस्त 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स से बतौर टीम मैनेजमेंट सदस्य जुड़ाव किया था। उन्होंने गौतम गंभीर के जाने से खाली हुई भूमिका को भरा, लेकिन सितंबर 2025 में सिर्फ एक सीज़न बाद ही फ्रेंचाइज़ी से अलग हो गए। उनके अनुभव ने हालांकि युवा गेंदबाज़ों को खूब दिशा दी।

हरभजन ने ललित मोदी पर साधा निशाना

इसी बीच हरभजन सिंह हाल में आईपीएल थप्पड़कांड को लेकर चर्चा में रहे। 18 साल पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए उन्होंने ललित मोदी की आलोचना की। भज्जी ने कहा, “मुझे नहीं समझ आया कि इतने सालों बाद इस वीडियो को जारी करने की क्या जरूरत थी। शायद वो नशे में थे या बस मजाक में कर दिया।” उन्होंने आगे जोड़ा कि “मैं अपनी गलती मान चुका हूं और उससे सीखा भी है।”