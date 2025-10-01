स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women ODI World Cup 2025) की शुरुआत भारत ने जीत के साथ की। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 59 रनों (डीएलएस विधि) से हराया। यह जीत भारत के लिए खास रही क्योंकि टीम मुश्किल स्थिति से उभरकर मुकाबला अपने नाम कर पाई।

भारत की पारी – शुरुआत खराब, फिर दमदार वापसी

बारिश के कारण मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने लगातार विकेट झटकते हुए भारत को 124/6 पर धकेल दिया। इस दौरान इनोक राणावीरा (4/46) सबसे घातक साबित हुईं।

ऐसे हालात में अमनजोत कौर (57 रन, 56 गेंद, 5 चौके, 1 छक्का) और दीप्ति शर्मा (53 रन, 53 गेंद, 6 चौके) ने 103 रनों की शतकीय साझेदारी कर मैच का रुख पलट दिया। दोनों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए भारत को संकट से बाहर निकाला। पारी के अंत में स्नेह राणा (28 रन, 15 गेंद) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर स्कोर को 269/8 तक पहुंचाया।

श्रीलंका की पारी – अच्छी शुरुआत के बाद ढह गई बैटिंग लाइनअप

269 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने भी अच्छी शुरुआत की। कप्तान चामरी अटापट्टू (43 रन, 35 गेंद, 4 चौके, 3 छक्के) और हसीनी परेरा ने तेज़ रन बनाए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा।

दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया। उन्होंने अटापट्टू का अहम विकेट चटकाकर श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दीप्ति ने कुल 3 विकेट लिए, जबकि स्नेह राणा (2/32) और श्री चारनी (2/37) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीलंका की बल्लेबाजी बीच के ओवरों में पूरी तरह बिखर गई और टीम 211 रन पर सिमट गई।

दीप्ति बनीं स्टार ऑलराउंडर

दीप्ति शर्मा ने बल्ले से पचासा जमाया और गेंद से तीन विकेट निकालते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उनके दमदार खेल के चलते भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की।

आगे का सफर

भारत अब अपना दूसरा मुकाबला 2 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।