स्पोर्ट्स डेस्क : भारत महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा T20I मैच विशाखापत्तनम के विजाग में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत ने सीरीज की शुरूआत शानदार जीत से की थी और वह इस लय को कायम रखना चाहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फील्डिंग में आई चूकों को लेकर साफ कहा कि टीम इस पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने माना कि मैदान गीला था, लेकिन इसे बहाना नहीं बनाया जा सकता। हरमनप्रीत के मुताबिक, अगले मैच में टीम बेहतर रणनीति और अधिक सतर्क फील्डिंग के साथ उतरेगी।

हेड टू हेड

कुल मैच - 27

भारत - 21 जीत

श्रीलंका - 5 जीत

पिच रिपोर्ट

इस मैदान पर अब तक कुल पांच T20 मैच खेले गए हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 113 रन है जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 102 रन है। पिछले पांच मैचों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने चार बार जीत हासिल की है। इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों ने 57 प्रतिशत विकेट लिए हैं। पिछले मैच में स्कोरिंग पैटर्न में ओवरों के साथ लगातार बढ़ोतरी देखी गई। टीमों ने पहली पारी के पहले छह ओवरों में लगभग 31 रन बनाए। 20 ओवर खत्म होने तक स्कोर लगभग 121 रन तक पहुंच गया था।

मौसम

विशाखापत्तनम में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा और तापमान लगभग 21°C रहने की संभावना है। तय समय के दौरान ह्यूमिडिटी 80 प्रतिशत से ज्यादा रहने की संभावना है।

टीमें

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।

श्रीलंका : चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा।