स्पोर्ट्स डेस्क : पहले मुकाबले में दमदार जीत से उत्साहित भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सीरीज़ में बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा, जहां भारत की नजरें जीत के साथ-साथ फील्डिंग में सुधार पर भी रहेंगी।

पहले मैच की जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

भारत ने पहले टी20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को आठ विकेट से हराया था। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को 6 विकेट पर 121 रन पर रोक दिया, जिसके बाद बल्लेबाजों ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि, इस जीत के बावजूद टीम की फील्डिंग चिंता का विषय रही, जहां कई आसान कैच टपकाए गए।

फील्डिंग सुधार पर कप्तान की नजर

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फील्डिंग में आई चूकों को लेकर साफ कहा कि टीम इस पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने माना कि मैदान गीला था, लेकिन इसे बहाना नहीं बनाया जा सकता। हरमनप्रीत के मुताबिक, अगले मैच में टीम बेहतर रणनीति और अधिक सतर्क फील्डिंग के साथ उतरेगी।

विश्व कप के बाद वापसी, लय पकड़ने की कोशिश

विश्व कप जीत के बाद भारतीय टीम को करीब छह हफ्ते का ब्रेक मिला था। इसके बाद बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक सप्ताह का अभ्यास शिविर लगा। ऐसे में शुरुआती मैच में फील्डिंग में थोड़ी ढील स्वाभाविक मानी जा रही है, लेकिन कप्तान को भरोसा है कि टीम जल्द ही पूरी लय में लौट आएगी।

बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भारत मजबूत

कागजों पर भारतीय टीम श्रीलंका से कहीं अधिक मजबूत नजर आ रही है। जेमिमा रोड्रिग्स ने विश्व कप के शानदार फॉर्म को इस सीरीज़ में भी बरकरार रखा है। वहीं 20 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा का प्रदर्शन भी टीम के लिए सकारात्मक संकेत रहा, जिन्होंने भले ही विकेट न लिए हों, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी से प्रभावित किया।

शैफाली वर्मा पर रहेंगी निगाहें

यह सीरीज़ शैफाली वर्मा के लिए भी अहम है। वह टी20 प्रारूप में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेंगी।

दोनों टीमों

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा।

मैच की तारीख और समय

भारत और श्रीलंका महिला टीमों के बीच दूसरा टी20 मुकाबला मंगलवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।