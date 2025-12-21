स्पोर्ट्स डेस्क: महिला क्रिकेट में बढ़ती लोकप्रियता और फैंस की उत्सुकता के बीच, भारत और श्रीलंका की महिला टीमें टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला एशियाई टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष का वादा करता है, जहां अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं की जोड़ी दोनों टीमों को मजबूत बनाती है।

मैच का अवलोकन:

मैच: भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला, T20I

स्थान: ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम

शुरुआत का समय: 7:00 PM IST

टॉस का समय: 6:30 PM IST

दोनों टीमें आगामी ICC टूर्नामेंट्स की तैयारी में हैं, इसलिए यह मुकाबला रणनीति और फॉर्म की कसौटी भी साबित होगा।

लाइव टेलीकास्ट (भारत)

मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। HD और SD चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन देखने के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर मैच लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मोबाइल, डेस्कटॉप और स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध। टॉस से पहले प्री-मैच एनालिसिस और विशेषज्ञ विचार भी देखे जा सकते हैं। श्रीलंका: स्थानीय स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स द्वारा लाइव टेलीकास्ट।

भारत महिला टीम अपने मजबूत बल्लेबाजी क्रम और बहुमुखी गेंदबाजी के दम पर घरेलू मैदान में दबदबा बनाने की कोशिश करेगी। वहीं, श्रीलंका महिला टीम अनुशासित गेंदबाजी और साहसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी के साथ चुनौती पेश करेगी। दोनों टीमों का फोकस तेज और प्रतिस्पर्धात्मक टी20 क्रिकेट पर रहेगा।