स्पोर्ट्स डेस्क : कप्तान एलिसा हीली की 142 रन की मैराथन पारी और अनाबेल सदरलैंड के पांच विकेट के दम पर आस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रविवार को भारत को तीन विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उसकी राह मुश्किल कर दी। जीत के लिये 331 के रिकॉर्ड लक्ष्य को हीली की पारी ने आसान बना दिया जिन्होंने 107 गेंद में 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 142 रन बनाये और एलिसे पैरी ने चोट के कारण मैदान छोड़ने के बाद वापसी करके स्नेह राणा को छक्का लगाकर एक ओवर बाकी रहते टीम को जीत तक पहुंचाया। इससे पहले महिला विश्व कप में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड भी आस्ट्रेलिया के नाम था जब उसने 2022 में भारत के ही खिलाफ आकलैंड में 278 रन का लक्ष्य हासिल किया था।



सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे क्रिकेट में पहली बार तीन सौ से अधिक के लक्ष्य का पीछा करके कामयाबी हासिल की है। इससे पहले फॉर्म में लौटी स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) के बीच पहले विकेट की 155 रन की साझेदारी की मदद से भारत ने विश्व कप में अपना सर्वोच्च स्कोर 330 रन बनाया हालांकि सदरलैंड ने पांच विकेट चटकाकर मेजबान पारी को सात गेंद पहले ही समेट दिया। भारत ने आखिरी छह विकेट 36 रन के भीतर गंवा दिये जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत को अब सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखने के लिये इंग्लैंड , न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अगले तीनों मैच जीतने के अलावा बाकी मैचों के परिणाम भी अनुकूल रहने की दुआ करनी होगी।



पिछले तीन मैचों में नाकाम रहा भारत का शीर्षक्रम इस अहम मुकाबले में अपेक्षाओं पर खरा उतरा और लगभग खचाखच एसीए वीडीसीए स्टेडियम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा हरलीन देयोल (38),जेमिमा रौड्रिग्स (33) और रिचा घोष (32) ने भी उपयोगी पारियां खेली। निचले क्रम से हालांकि इस बार कोई योगदान नहीं मिल सका और आखिरी छह विकेट 36 रन पर गिरने से भारतीय पारी 48 . 5 ओवर में खत्म हो गई। सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन बनाकर पांच विकेट लिये जबकि दस ओवर में 75 रन देने वाली बायें हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनू ने तीन विकेट चटकाये।



एक कैलेंडर वर्ष में महिला क्रिकेट में 1000 या अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी स्मृति ने आठवें ओवर में मोलिनू को एक छक्का और दो चौके जड़ने के साथ इस आंकड़े को छुआ। उन्हें इस मैच से पहले एक हजार वनडे रन पूरे करने के लिये 18 रन की जरूरत थी। उन्होंने आस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना एक वर्ष में 970 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। अपनी पारी में 66 गेंदों का सामना करके नौ चौके और तीन छक्के जड़ने वाली स्मृति ने वनडे क्रिकेट में पांच हजार रन भी पूरे कर लिये और यह कमाल करने वाली वह दुनिया की पांचवीं और मिताली राज के बाद भारत की दूसरी बल्लेबाज बन गई। उनकी पारी को हालांकि हीली ने बेनूर कर दिया जिन्होंने बतौर कप्तान पहला और कैरियर का छठा वनडे शतक लगाया। वह 39वें ओवर में आउट हुई जब आस्ट्रेलिया को जीत के लिये 67 गेंद में 66 रन की जरूरत थी। इसके बाद एशले गार्डनर (46 गेंद में 45) और पैरी ने आस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचाया । पैरी को 32 के स्कोर पर फिटनेस कारणों से मैदान से जाना पड़ा था लेकिन वह आखिर में बल्लेबाजी के लिये उतरी और फिनिशर की भूमिका निभाई।



भारत के लिये स्थानीय स्टार स्पिनर चरणी सबसे कामयाब गेंदबाज रही जिन्होंने दस ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि दीप्ति शर्मा को दो विकेट मिले। हीली और फीबी लिचफील्ड ने ठोस शुरूआत करते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों की ढीली गेंदों को नसीहत देकर आसानी से रन बनाये। आस्ट्रेलिया के 50 रन 44 गेंद में ही बन गए थे और लिचफील्ड ने दसवें ओवर में अमनजोत कौर को चार चौके जड़कर दबाव बन दिया। वह जब 35 रन पर थी तब अमनजोत की गेंद पर विकेट के पीछे रिचा ने स्टम्पिंग का आसान मौका गंवाया। गेंदबाजों को सफलता नहीं मिलती देख कप्तान हरमनप्रीत ने 12वें ओवर में स्थानीय स्टार स्पिनर चरणी को गेंद सौंपी जिसने भारत को पहली सफलता दिलाते हुए इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। उन्हें रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में लिचफील्ड ने बैकवर्ड प्वाइंट पर स्नेह राणा को कैच थमा दिया।



आस्ट्रेलिया का पहला विकेट 85 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद हीली ने अनुभवी एलिसे पैरी के साथ 69 रन की साझेदारी करके आस्ट्रेलिया का दबदबा बनाये रखा। पैरी को 24वें ओवर में मैदान छोड़ना पड़ा जब श्रीचरणी की गेंद का सामना करते हुए उन्हें अचानक फिजियो की मदद लेनी पड़ी और आगे वह खेल नहीं सकीं। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में शतक जमाकर टीम को संकट से निकालने वाली बेथ मूनी चार रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा की गेंद पर जेमिमा ने बायें ओर डाइव लगाकर उनका बेहतरीन कैच लपका। वहीं अनाबेल को श्रीचरणी ने खाता भी खोलने का मौका नही देकर बोल्ड कर दिया। आस्ट्रेलिया का स्कोर 28वें ओवर में तीन विकेट पर 170 रन था । हीली ने दूसरे छोर पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए 32वें ओवर में राणा की धुनाई करके 16 रन निकाले । उन्होंने चौका जड़ने के बाद एक रन लेकर शतक (84 गेंद में 15 चौके और एक छक्का) पूरा किया और आखिरी गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर डीप मिडविकेट में छक्का जड़कर आस्ट्रेलिया के 200 रन पूरे किये।



भारत को स्मृति और प्रतिका ने दमदार शुरूआत दी। पहले तीन मैचों में 54 रन ही बना सकी स्मृति ने पहले ही ओवर में किम गार्थ को कवर ड्राइव पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिये थे। वहीं दूसरे छोर पर प्रतिका ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए चौथे ओवर में मेगान शूट को मिड आन पर और अगले ओवर में गार्थ को मिडविकेट पर चौका लगाया। इस मैच में जॉर्जिया वेयरहेम की जगह खेल रही मोलिनू को आठवें ओवर में स्मृति ने लांग आन के ऊपर दर्शनीय छक्का जड़ने के अलावा दो चौके भी लगाये। भारत की दोनों बल्लेबाजों ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ फील्डरों पर भी दबाव बनाये रखा।



नौवें ओवर में प्रतिका ने गार्डनर की गेंद पर हवाई शॉट खेला लेकिन अपने दाहिनी ओर डाइव लगाकर भी ताहलिया मैकग्रा गेंद लपक नहीं सकी। अगली गेंद पर दिल्ली की इस बल्लेबाज ने लांग आन पर छक्का लगाया। गार्डनर को स्मृति ने भी 16वें ओवर में कवर और प्वाइंट के बीच में से दो चौके जड़े और टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक 46 गेंदों में पूरा किया। प्रतिका ने भी 22वें ओवर में शूट को लगातार दो चौके लगाकर आस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली की चिंता बढा दी। स्मृति ने 24वें ओवर में मैकग्रा को प्वाइंट के ऊपर से ऊंचा शॉट खेला और सीमारेखा पर खड़ी एलिसे पैरी ने गेंद को पकड़ भी लिया था लेकिन संतुलन नहीं बना सकी और सीमारेखा पार करके गेंद उनके हाथ से छूट गई। काफी महंगी साबित हो रही मोलिनू पर भरोसा बरकरार रखते हुए हीली ने उनसे गेंदबाजी कराना जारी रखा और आखिर स्म/ति को आउट करके उन्होंने इस साझेदारी को तोड़ा।



भारत का पहला विकेट 25वें ओवर में गिरा जब मोलिनू ने स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास कर रही स्मृति को डीप मिडविकेट पर फीबी लिचफील्ड के हाथों लपकवाया। नई बल्लेबाज हरलीन देयोल ने मोलिनू को लांग आफ पर छक्का लगाकर दबाव कम किया और अपने वनडे कैरियर के एक हजार रन भी पूरे किये। दूसरे छोर पर इत्मीनान से खेल रही प्रतिका का संयम टूटा और अनाबेल सदरलैंड की गेंद पर 31वें ओवर में उन्होंने खराब पूल शॉट खेला जिसे सीमारेखा पर खड़ी पैरी ने लपक लिया। आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में 115 गेंद में 171 रन बनाकर भारत को यादगार जीत दिलाने वाली कप्तान हरमनप्रीत ने 35वें ओवर में शूट को दो चौके लगाकर फॉर्म में लौटने के संकेत दिये। लग रहा था कि पहले तीन मैचों में खामोश रहा हरमनप्रीत का बल्ला उनकी पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चलेगा लेकिन अच्छी शुरूआत को वह फिर बड़ी पारी में नहीं बदल सकी। वह 17 गेंद में 22 रन बनाकर शूट की गेंद पर मोलिनू को कैच देकर लौटी। अगले ही ओवर में मोलिनू ने देयोल (42 गेंद में 38 रन) को आउट करके भारत को लगातार दूसरा झटका दिया।



इससे पहले टूर्नामेंट में तीन में से दो मैचों में खाता भी नहीं खोल सकी जेमिमा रौड्रिग्स ने आते ही शूट को चौका जड़ा । पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आठवें नंबर पर 94 रन की यादगार पारी खेलने वाली रिचा घोष खुशकिस्मत रही कि शूट की गेंद पर लिचफील्ड दौड़ते हुए मिड आफ पर उनका कैच नहीं लपक सकी। रिचा ने अलाना किंग को डीप स्क्वेयर लेग पर और 41वें ओवर में मैकग्रा को लांग आफ पर जबर्दस्त छक्का लगाया। उन्होंने सदरलैंड को 43वें ओवर में चौका लगाकर रौड्रिग्स के साथ 30 गेंद में 50 रन की साझेदारी पूरी की । वह हालांकि एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लांग आन पर कैच दे बैठी। उन्होंने 22 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से उपयोगी 32 रन बनाये। अमनजोत कौर ने आते ही मोलिनू को चौका और फिर दो रन लेकर भारत के 300 रन पूरे किये। रौड्रिग्स 21 गेंद में 33 रन बनाकर सदरलैंड का तीसरा शिकार बनी और धीमी गेंद पर चकमा खाकर मिडआफ पर बेथ मूनी को कैच थमा दिया।

प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हीली (विकेट कीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट

भारत : प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी