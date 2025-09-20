स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच के लिए एक विशेष गुलाबी जर्सी पहनकर मैदान में उतरी। इस पहल का उद्देश्य स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिससे इस मैच को खेल की तीव्रता के साथ-साथ एक उद्देश्यपूर्ण एहसास भी मिलेगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के माध्यम से इसकी आधिकारिक घोषणा की। क्लिप में, कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्रतीक रावल और स्नेह राणा के साथ, गुलाबी रंग की जर्सी पहने हुए दिखाई दे रही थीं। इस योजना की पुष्टि करते हुए, BCCI ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए #TeamIndia आज तीसरे वनडे में विशेष गुलाबी रंग की जर्सी पहनेगी।'

क्रिकेट का इस मुहिम से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम जोहान्सबर्ग में लंबे समय से "पिंक डे" परंपरा की ध्वजवाहक रही है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी फ्रेंचाइजी भी कैंसर जागरूकता अभियानों को उजागर करने के लिए गुलाबी रंग की किट पहनकर मैदान में उतरी हैं।

भारत का लक्ष्य श्रृंखला जीतना

जर्सी के प्रतीक चिन्ह से परे यह मुकाबला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंखला 1-1 से बराबर होने के साथ भारत के पास अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला जीतकर इतिहास रचने का अवसर है। ऐसी जीत महिला टीम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और आगामी विश्व कप से पहले आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी।

टीमें:

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, तेजल हसब्निस (जेमिमा रोड्रिग्स की जगह), रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेट कीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेट कीपर), स्नेह राणा।

ऑस्ट्रेलियाई टीम: एलिसा हीली (कप्तान), ताहलिया मैकग्राथ (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोल फाल्टम, एश्ले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, चार्ली नॉट, फोएबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

