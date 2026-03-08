स्पोर्ट्स डेस्क : Suryakumar Yadav ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के फाइनल से पहले Mitchell Santner के बयान पर हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने कहा था कि उनकी टीम का लक्ष्य अहमदाबाद में मौजूद भारतीय दर्शकों को “चुप” कराना होगा। इस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बड़े मैच से पहले हर कोई यही लाइन दोहराता है, इसलिए कुछ नया कहना चाहिए।

सैंटनर का बयान क्यों बना चर्चा का विषय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल Narendra Modi Stadium, अहमदाबाद में खेला जाएगा।इस स्टेडियम में करीब 1.3 लाख दर्शकों की क्षमता है और उम्मीद की जा रही है कि अधिकांश प्रशंसक टीम इंडिया का समर्थन करेंगे। फाइनल से पहले सैंटनर ने कहा था कि उनकी टीम इस भीड़ के सामने खेलने के लिए तैयार है और उनका लक्ष्य भारतीय दर्शकों को शांत कराना होगा।

सूर्यकुमार यादव का मजेदार जवाब

प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्यकुमार यादव से सैंटनर के इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा: 'सब सेम ही लाइन चिपका रहे हैं आके। कुछ नया तो बोलो।' उनके इस जवाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया। सूर्यकुमार का कहना था कि भारत के खिलाफ बड़े मुकाबलों से पहले कई कप्तान इसी तरह का बयान देते हैं।

2023 वर्ल्ड कप फाइनल की यादें ताजा

सैंटनर का यह बयान सुनकर कई क्रिकेट फैंस को Pat Cummins की याद आ गई। ICC Cricket World Cup 2023 के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस ने भी कहा था कि उनका लक्ष्य अहमदाबाद में मौजूद 1,30,000 भारतीय प्रशंसकों को शांत करना होगा। उस फाइनल में Australia national cricket team ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीत ली थी, जिसके बाद कमिंस का बयान काफी चर्चित हो गया था।

सैंटनर बोले – दिल तोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे

फाइनल से पहले सैंटनर ने यह भी कहा था कि भारत घरेलू मैदान पर खेलने के कारण भारी दबाव में रहेगा। न्यूजीलैंड कप्तान ने कहा कि अगर ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें “खलनायक” बनना पड़े और भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े, तो उनकी टीम इसके लिए भी तैयार है। New Zealand national cricket team का लक्ष्य भारत को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतना है।

भारत को अपनी टीम पर भरोसा

हालांकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को अपनी टीम की क्षमता पर पूरा भरोसा है। India national cricket team शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची है और टीम को उम्मीद है कि अहमदाबाद में घरेलू दर्शकों के सामने वह ट्रॉफी जीतने में सफल होगी।