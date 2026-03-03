Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में विजेता टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में प्रवेश करेगी, जहां उनका सामना पहले सेमीफाइनल के विजेता से होगा – न्यूज़ीलैंड या साउथ अफ़्रीका।

दोनों टीमों का फॉर्म

टूर्नामेंट में अब तक भारत और इंग्लैंड दोनों ने अपने सात में से छह मैच जीते हैं। फैंस एक रोमांचक और कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

भारत बनाम इंग्लैंड: टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड

कुल मुकाबले: 5
भारत की जीत: 3
भारत की हार: 2

सबसे उच्च स्कोर: 218/4, 20 ओवर, डर्बन (2007)
सबसे कम स्कोर: 150/5, लॉर्ड्स (2009)

सबसे बड़ी और करीबी मुकाबले

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। सबसे बड़ी जीत कोलंबो में 2012 में 90 रन से दर्ज की गई थी, जबकि सबसे भारी हार एडिलेड सेमीफाइनल 2022 में सिर्फ 10 रन से हुई। नज़दीकी मुकाबलों में डर्बन 2007 में भारत ने 18 रन से जीत हासिल की और लॉर्ड्स 2009 में सिर्फ 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। इन मुकाबलों ने टीम के अनुभव और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाया।

व्यक्तिगत प्रदर्शन रिकॉर्ड

व्यक्तिगत स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों ने कई शानदार उपलब्धियां दर्ज की हैं। सबसे अधिक रन रोहित शर्मा ने बनाए – 5 मैचों में 148 रन। सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वीरेंद्र सहवाग का रहा – डर्बन 2007 में 68 रन सिर्फ 52 गेंदों में। सबसे बेहतर औसत भी सहवाग का रहा – 68.00। तेज़ स्ट्राइक रेट युवराज सिंह ने दिखाया – 3 मैचों में 75 रन और 9 छक्कों के साथ 300.00 का स्ट्राइक रेट। गेंदबाजी में हरभजन सिंह ने 3 मैचों में 8 विकेट लिए, जिसमें कोलंबो 2012 में 4/12 शामिल है।

टीम और साझेदारी रिकॉर्ड

सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा रहे – 5 मैच, जबकि कप्तान के रूप में एमएस धोनी ने 3 मैच खेलकर 2 जीत दिलाई। कैच लेने में गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने 3-3 कैच पकड़े। सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के बीच रही – डर्बन 2007 में पहली विकेट के लिए 136 रन जोड़े। पिछला मुकाबला 2024 में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर अपनी ताकत साबित की।
 