नई दिल्ली : भारत रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा और विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को पूरा यकीन है कि कप इंडिया में ही रहेगा। फाइनल मैच से पहले राजकुमार शर्मा ने कहा, 'टी20 क्रिकेट में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के हालात में हमारी क्रिकेट टीम को देखकर ऐसा लगता है कि यह वर्ल्ड कप हमारा है। भारत यह मैच जरूर जीतेगा। मुझे बल्लेबाजों से बहुत उम्मीदें हैं... सभी प्लेयर्स ऐसे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 150 से कम नहीं है। इंडिया बड़ा स्कोर बना सकता है।'

इशान किशन के बचपन के कोच संतोष कुमार ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से इशान किशन ने वापसी की है, वह लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उम्मीद है कि वह आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतेगा। फाइनल मैच में थोड़ा प्रेशर है। दोनों टीमें मजबूत हैं। इशान किशन बचपन से ही एक फाइटिंग प्लेयर रहा है।' इशान किशन ने टूर्नामेंट में अब तक 8 इनिंग्स में 263 रन बनाए हैं, जिसमें ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने वाली पारी भी शामिल है।

फाइनल में जाते हुए भारत पहली बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने, टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली होस्ट टीम और तीन टी20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम बनने की राह पर है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि स्टार्स से भरी इंडियन बैटिंग लाइन-अप को कैसे शांत रखा जाए और जसप्रीत बुमराह की शानदार लाइन और लेंथ से कैसे निपटा जाए।

भारत और न्यूजीलैंड ने फाइनल में अलग-अलग रास्ते अपनाए; वे सेमीफाइनल में मजबूत बैटिंग परफॉर्मेंस के दम पर इस मुकाबले में उतरे। न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका से और सुपर एट्स में इंग्लैंड से हार गया, लेकिन आखिरी चार में उसका दबदबा रहा। प्रोटियाज को 169/8 पर रोकने के बाद न्यूज़ीलैंड ने 12.5 ओवर में 9 विकेट से जीत हासिल की जिसमें फिन एलन की 33 गेंदों में खेली गई शानदार सेंचुरी शामिल थी, जो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक भी था।

इस बीच भारत ने, एकमात्र मैच शुरुआती सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका से गंवाया था। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल एक हाई-स्कोरिंग थ्रिलर था जिसमें भारत ने 253/7 रन बनाए और इंग्लैंड सिर्फ 7 रन से पीछे रह गया। इन दोनों के आमने-सामने के मुकाबलों में इतिहास न्यूजीलैंड के पक्ष में हो सकता है, लेकिन फॉर्म भारत के साथ है। ब्लैक कैप्स ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत से एक भी मैच नहीं हारा है। उन्होंने 2007, 2016 और 2021 में जीत हासिल की है। हालांकि, मेजबान देश भारत में अपनी हालिया T20I सीरीज में 4-1 की आरामदायक जीत के साथ दबदबा बनाए रखा।

टीमें :

न्यूजीलैंड : टिम सीफ़र्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव।