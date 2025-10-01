नई दिल्ली : वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बुधवार को टाइम पत्रिका की प्रतिष्ठित "टाइम 100 नेक्स्ट" सूची में शामिल हो गए। यह एक ऐसा आयोजन है जो विभिन्न क्षेत्रों की उभरती हस्तियों को सम्मानित करता है। जायसवाल ने अपने आधिकारिक मीडिया हैंडल से अपने प्रशंसकों को यह खबर दी।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने X पर लिखा, "यह देखने का क्या ही समय है! मुझे 2025 #TIME100NEXT सूची में विभिन्न उद्योगों के भविष्य को आकार देने वाले नेताओं के साथ शामिल होने पर गर्व है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं कितनी दूर आ गया हूं और कितना आगे जाना चाहता हूं।' इस साल अगस्त की शुरुआत में 9 युवा भारतीय प्रतिभाओं ने प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रकाशन, विजडन द्वारा जारी 'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 40 युवा खिलाड़ियों' की सूची में जगह बनाई जिसमें यशस्वी जायसवाल शीर्ष पर रहे और एक अन्य उभरता हुआ भारतीय सितारा शीर्ष 10 में शामिल हुआ।

विजडन क्रिकेट मंथली ने पिछले महीने यह सूची तैयार की जिसमें दुनिया भर के विभिन्न लेखकों की राय शामिल थी और 23 वर्ष या उससे कम आयु के खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड और खेल के सभी प्रारूपों में अपने देश के लिए वे क्या बन सकते हैं, के आधार पर किया गया।

जायसवाल को नंबर एक स्थान दिया गया। 23 साल की कम उम्र में जायसवाल भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ बनकर उभरे हैं। उन्होंने 24 टेस्ट मैचों की 46 पारियों में 50.20 की औसत से 2,209 रन बनाए हैं जिसमें 6 शतक और 12 अर्द्धशतक शामिल हैं। वह एक सफेद गेंद के बल्लेबाज की तरह ही अच्छे हैं और उनके पास एक आक्रामक टी20आई खेल है, जैसा कि उनके 164 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से पता चलता है।

उन्होंने 23 टी20आई में एक शतक और पांच अर्द्धशतक के साथ, 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं। उन्होंने केवल एक वनडे खेला है, जिसमें 15 रन बनाए हैं। उनका लिस्ट-ए औसत 52.62 है, जिससे लोग ओपनर रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद वनडे में भी उनके उदय की उम्मीद कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के 391 रनों के दौरे और इंग्लैंड के 411 रनों के दौरे और इन दोनों देशों में शतकों के साथ जायसवाल विराट कोहली के बाद भारत के अगले हर मौसम और हर परिस्थिति में खेलने वाले बल्लेबाज लगते हैं। राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए अब तक 67 IPL मैचों में 34.38 की औसत, 152 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट, दो शतक और 15 अर्द्धशतक के साथ 2,166 रन बनाकर, वह पिंक फ्रैंचाइज़ी के लिए एक बेहतरीन निवेश साबित हुए हैं। जायसवाल अगली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में गुरुवार, 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलते हुए दिखाई देंगे।