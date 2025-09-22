स्पोर्ट्स डेस्क: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने पाकिस्तान पर भारत की (India vs Pakistan) शानदार जीत के दौरान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के खराब प्रदर्शन के बाद उनका बचाव किया। भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर अपने सुपर-4 अभियान का शानदार आगाज किया। इस मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और शुभमन गिल (Shubhman Gill) के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के 172 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। भारत अब अपने अगले सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगा जो 24 सितंबर को खेला जाएगा।

पावरप्ले में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से बेअसर हुए। अपने तीन ओवरों में बुमराह ने 34 रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं ले पाए, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैचों में उनका सबसे महंगा पावरप्ले प्रदर्शन रहा। इसी के साथ ही बुमराह ने अपने 4 ओवर में कुल 45 रन दिए। बुमराह के खराब स्पैल के बारे में पूछे जाने पर सूर्यकुमार ने कहा कि बुमराह कोई रोबोट नहीं हैं, एक दिन उनका भी बुरा आएगा।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, 'जिस तरह से लड़के हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मेरा काम आसान हो रहा है। लड़कों ने काफी जज्बा दिखाया। भारत की गेंदबाजी पारी के पहले 10 ओवर के बाद वे शांत थे। ड्रिंक्स के बाद मैंने उनसे कहा कि खेल अब शुरू होता है। कोई बात नहीं, वह रोबोट नहीं है, कोई दिन बुमराह का भी खराब होगा। दुबे ने हमें मुश्किल स्थिति से निकाला। अभिषेक और गिल एक-दूसरे के पूरक हैं। यह आग और बर्फ का मेल है। पहली पारी के बाद हमारे फील्डिंग कोच टी दिलीप ने उन सभी खिलाड़ियों को ईमेल किया है, जिनकी आज उंगलियां चटकाने लगी थीं।'

गौर हो कि पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में एशिया कप (Asia Cup 2025) के पहला सुपर-4 मैच में भारत ने 7 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) 105 रन की साझेदारी के बाद तिलक वर्मा की 19 गेंदों पर 30 रन की पारी की बौदलत पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान की तरफ से हैरिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया है। जसप्रीत बुमराह सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए जिन्होंने बिना विकेट लिए 45 रन लुटाए। शिवम दुबे ने 2 जबकि हार्दिक और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट झटका।