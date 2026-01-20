स्पोर्ट्स डेस्क : महिला क्रिकेट में वर्ल्ड कप की तैयारियां अब तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अप्रैल 2026 में साउथ अफ्रीका महिला टीम भारतीय महिला टीम की मेज़बानी करेगी। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज़ खेली जाएगी, जो इंग्लैंड में होने वाले ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले एक अहम परीक्षा मानी जा रही है। यह सीरीज़ दोनों टीमों को दबाव भरे हालात में अपनी रणनीति परखने का सुनहरा मौका देगी।

डरबन से होगी सीरीज की शुरुआत

इस बहुप्रतीक्षित T20I सीरीज़ की शुरुआत डरबन से होगी। पहले दो मुकाबले 17 और 19 अप्रैल को इसी शहर में खेले जाएंगे। तेज़ पिच और उछाल के लिए मशहूर डरबन भारतीय बल्लेबाज़ों और साउथ अफ्रीकी तेज़ गेंदबाज़ों के लिए एक दिलचस्प चुनौती पेश करेगा। शुरुआती मैचों से ही सीरीज़ का टोन सेट होने की उम्मीद है।

जोहान्सबर्ग और बेनोनी में होगा रोमांच

सीरीज़ का मध्य चरण जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा, जहां 22 और 25 अप्रैल को लगातार दो मुकाबले होंगे। हाई एल्टीट्यूड पर स्थित यह मैदान बड़े स्कोर और तेज़ गेम के लिए जाना जाता है। इसके बाद पांच मैचों की यह सीरीज़ 27 अप्रैल को बेनोनी में समाप्त होगी। अलग-अलग कंडीशंस में मैच होने से दोनों टीमों की अनुकूलन क्षमता की कड़ी परीक्षा होगी।

CSA ने क्यों बताया इस सीरीज को अहम

CSA के नेशनल टीम्स और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर एनोक न्कवे ने इस सीरीज़ के महत्व को रेखांकित किया। उनके मुताबिक, भारत जैसी मज़बूत और संतुलित टीम के खिलाफ खेलना प्रोटियाज़ महिला टीम के लिए बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। इससे खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले अपने कॉम्बिनेशन आज़माने, रणनीतियों को निखारने और दबाव में फैसले लेने की तैयारी मिलेगी।

वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बड़ा टेस्ट

यह पांच मैचों की T20I सीरीज़ साउथ अफ्रीका महिला टीम का ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी आधिकारिक असाइनमेंट होगी। वर्ल्ड कप की शुरुआत 12 जून से इंग्लैंड में होगी। साउथ अफ्रीका और भारत को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिससे यह ग्रुप पहले ही बेहद प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है।

भारतीय टीम के व्यस्त शेड्यूल की झलक

भारतीय महिला टीम के लिए यह दौरा ऑस्ट्रेलिया के फरवरी-मार्च में होने वाले मल्टी-फॉर्मेट टूर के बाद आएगा। साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद टीम इंडिया मई में इंग्लैंड जाएगी, जहां उसे तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलनी है। लगातार टॉप टीमों के खिलाफ खेलना भारत के लिए वर्ल्ड कप से पहले लय बनाने में मददगार साबित हो सकता है।