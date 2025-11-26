नई दिल्ली : साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट 408 रन से हारने और घरेलू मैदान पर 2-0 से सीरीज हारने के बाद भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 स्टैंडिंग में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में शानदार जीत के साथ भारत के यादगार टेस्ट दौरे का अंत 2-0 से क्लीन स्वीप से किया और भारतीय धरती पर अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज जीत हासिल की, जो 2000 में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली थी। हार का अंतर मेजबान टीम के लिए चौंकाने वाला था। भारत की 408 रन की हार उनके टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है, इस नतीजे ने WTC 2025-27 साइकिल में उनके शुरुआती अभियान को भी नुकसान पहुंचाया है।

WTC स्टैंडिंग में भी एक बड़ा बदलाव आया है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत ने पॉइंट्स टेबल में टॉप के पास साउथ अफ्रीका की पकड़ मजबूत कर दी है। चार मैचों में 36 पॉइंट्स के साथ मौजूदा चैंपियन 75 पॉइंट्स परसेंटेज पर पहुंच गया जिससे ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। इसके उलट भारत पांचवें स्थान पर खिसक गया, पाकिस्तान ने उसे पीछे छोड़ दिया, और उसका PCT गिरकर 48.15 हो गया।

गुवाहाटी में सीरीज का फैसला करने वाला मैच साउथ अफ्रीका के लिए अनिश्चित रूप से शुरू हुआ, लेकिन सेनुरन मुथुसामी के दमदार शतक (109) और मार्को जेनसेन के लगभग शतक (93) ने उनकी पहली पारी को 489 के बड़े स्कोर में बदल दिया। फिर जेनसेन ने अपनी लय को बॉलिंग अटैक में भी जारी रखा और भारत को 6/48 के आंकड़े दिए जबकि मेजबान टीम सिर्फ 201 रन ही बना पाई।

फॉलो-ऑन देने के बजाय आराम करने का फैसला करते हुए साउथ अफ्रीका ने फिर से बल्लेबाजी की और बढ़त को पहुंच से बाहर कर दिया और ट्रिस्टन स्टब्स के शांत 94 रन ने घोषणा से पहले उनके 260/5 के स्कोर बना डाला। ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर जो पहले से ही कोलकाता में पिछले टेस्ट के स्टार थे, ने एक और मास्टरक्लास दिया। मैच में पहले 3/64 विकेट लेने के बाद उन्होंने आखिरी दिन इंडिया को पूरी तरह से तोड़ दिया और 6/37 विकेट लेकर मैच खत्म किया।

साई सुदर्शन और रवींद्र जडेजा ने इंडिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेहमान टीम के बॉलर रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहे। जडेजा ने 87 गेंदों पर 54 रन बनाकर इंडिया के लिए टॉप स्कोर किया, लेकिन दूसरे सेशन में उनकी खराब फॉर्म ने इंडिया की किस्मत तय कर दी। एडेन मार्करम ने दो शानदार कैच लेकर साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस में और चमक ला दी, जिससे टूरिंग टीम की डिसिप्लिन्ड फील्डिंग का पता चला।