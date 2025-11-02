स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टी20आई मैच जीतकर सीरीज बराबर की बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के 186 के जवाब में भारत ने वाशिंगटन सुंदर की 49 रन की शांतचित पारी की बदलौत 9 गेंदें शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 2020 में 195 रन का लक्ष्य हासिल किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में टी20आई में भारत ने 198 रन का लक्ष्य भी हासिल किया है जो सिडनी में 2016 में किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया में T20I में सबसे सफल चेज

198 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2016

195 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2020

187 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होबार्ट 2025 *

177 आयरलैंड बनाम स्कॉटलैंड होबार्ट 2022

174 श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया जिलॉन्ग 2017

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20आई

अर्शदीप सिंह की उम्दा गेंदबाजी के बाद वाशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी से भारत ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। ऑस्ट्रेलिया के 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वाशिंगटन की 23 गेंद में चार छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 49 रन की पारी और जितेश शर्मा (13 गेंद में नाबाद 22) के साथ उनकी छठे विकेट की 25 गेंद में 43 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 188 रन बनाकर जीत दर्ज की।

तिलक वर्मा (29), अभिषेक शर्मा (25) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (24) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं। वाशिंगटन को इस मैच में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने बल्ले से एकादश में अपने चयन को सही साबित किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। अर्शदीप (35 रन पर तीन विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (33 रन पर दो विकेट) ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 74 रन कर दिया था लेकिन टिम डेविड (74) और माकर्स स्टोइनिस (64) ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़कर मेजबान टीम का स्कोर छह विकेट पर 186 रन तक पहुंचाया। डेविड ने 38 गेंद का सामना करते हुए पांच छक्के और आठ चौके मारे जबकि स्टोइनिस ने 39 गेंद की पारी में दो छक्के और आठ चौके जड़े।