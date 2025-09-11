स्पोर्टस डेस्क: भारत ने एशिया कप के अपने पहले मैच में यूएई को सिर्फ 57 के स्कोर पर रोक दिया। यह पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का था जो 2023 में अहमदाबाद में 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 66 रनों पर ढेर हो गई थी।

यूएई का 57 रनों पर ऑल आउट टी20 में उनका सबसे कम स्कोर है जो 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में ही बनाए गए 62 रनों के ऑल आउट से भी आगे है। भारत ने 58 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 93 गेंदें शेष थी। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में गेंदें शेष रहते उनकी सबसे बड़ी जीत है, जो 2021 टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 86 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 81 गेंदों से मिली जीत से बेहतर है।

यूएई के खिलाफ कुलदीप यादव के गेंदबाजी आंकड़े 7 रन पर 4 विकेट टी20 एशिया कप में दूसरे सर्वश्रेष्ठ है, जो 2022 में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार के 4 रन पर 5 विकेट के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कुलदीप के नाम अब इस प्रारूप में चार बार चार विकेट लेने का रिकॉर्ड है। कुलदीप ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4 बार एक ओवर में तीन या अधिक विकेट लिए हैं।

यूएई और भारत के बीच खेले गए 17.4 ओवर टी20 एशिया कप का सबसे छोटा मैच है। इससे पहले सबसे छोटा मैच 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला गया जो 24.1 ओवर तक चला था।

यूएई के खिलाफ बुधवार को खेले गए मैच से पहले भारत ने सभी प्रारूपों में लगातार 15 टॉस गंवाए थे। इससे पहले भारत ने इसी साल जनवरी में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीता था। भारत का 15 टॉस हारने का सिलसिला अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी भी टीम द्वारा सबसे लंबा है।