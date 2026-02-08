स्पोर्ट्स डेस्क : पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खुद को सबसे ताकतवर इकाई के रूप में स्थापित किया है। आक्रामक सोच, गहरी बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी भारत की पहचान बन चुकी है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की जोड़ी में टीम इंडिया एक नई ऊर्जा के साथ खेल रही है। इसका नतीजा यह है कि भारत न सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज में बल्कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भी लगातार जीत की लय बनाए हुए है।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत की लय

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत भारत ने USA के खिलाफ 29 रन की रोमांचक जीत के साथ की। इस जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 9 मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा बनाई गई सबसे लंबी जीत की लय है। इससे पहले कोई भी टीम लगातार 8 से अधिक मैच नहीं जीत पाई थी।

टॉप-5 सबसे लंबी टी20 वर्ल्ड कप जीत की लय

भारत: 9 जीत (2024 से अब तक)

साउथ अफ्रीका: 8 जीत (2024)

ऑस्ट्रेलिया: 8 जीत (2022–2024)

भारत: 7 जीत (2012–2014)

भारत: 6 जीत (2007–2009)

यह आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत इस फॉर्मेट में कितनी बार शीर्ष पर रहा है और मौजूदा टीम पुराने सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ रही है।

USA के खिलाफ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत एक समय मुश्किल में दिख रहा था। टॉप ऑर्डर बिखर चुका था और 13 ओवर के बाद स्कोर 77/6 था। बल्लेबाज़ गेंद को सही तरह से टाइम नहीं कर पा रहे थे और लगातार विकेट गिर रहे थे। ऐसे नाजुक हालात में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जिम्मेदारी संभाली।

84 रनों की मैच जिताऊ पारी

सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि रन गति भी बढ़ाई। उनकी इस पारी की बदौलत भारत एक सम्मानजनक और मुकाबला जीतने लायक स्कोर तक पहुंच सका। बाद में भारतीय गेंदबाजों ने इस स्कोर का बेहतरीन तरीके से बचाव किया।

2024 से शुरू हुआ जीत का सिलसिला

भारत की यह शानदार जीत की लय 2024 में आयरलैंड के खिलाफ शुरू हुई थी। उसी अभियान में भारत ने खिताब भी जीता और अब 2026 के संस्करण में भी वही लय जारी है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक टूर्नामेंट की फॉर्म नहीं बल्कि लंबे समय की निरंतरता है।

आगे और बढ़ सकता है भारत का रिकॉर्ड

भारत का अगला सामना नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स जैसी टीमों से होना है। कागज़ पर टीम इंडिया इन सभी मुकाबलों में मजबूत नजर आती है। ऐसे में संभावना है कि भारत लगातार जीत का यह आंकड़ा डबल डिजिट तक पहुंचा दे और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपना दबदबा और मजबूत करे।