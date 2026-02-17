स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज समरा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। महज़ 19 साल 141 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शतक जड़कर उन्होंने नया इतिहास रच दिया। चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में समरा की विस्फोटक पारी ने न सिर्फ मैच का रंग बदला, बल्कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे युवा शतकवीर भी बना दिया। उनकी यह उपलब्धि आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी।

18वें ओवर में पूरा हुआ ऐतिहासिक शतक

कनाडा की पारी के 18वें ओवर में जब गेंदबाज़ी के लिए मैट हेनरी आए, तब समरा अपने शतक के करीब थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना पहला टी20 विश्व कप शतक पूरा किया। 65 गेंदों में 110 रन की उनकी पारी में 11 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाज़ी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखा। शुरुआत में पारी को संभालते हुए उन्होंने बीच के ओवरों में तेजी पकड़ी और डेथ ओवरों में कीवी गेंदबाज़ों पर हावी हो गए।

टी20 विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

युवराज समरा अब टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अहमद शहजाद का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 22 साल 127 दिन की उम्र में शतक लगाया था।

19 साल 141 दिन – युवराज समरा (कनाडा) बनाम न्यूजीलैंड, चेन्नई, 2026

22 साल 127 दिन – अहमद शहजाद बनाम बांग्लादेश, 2014

23 साल 156 दिन – सुरेश रैना बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2010

25 साल 83 दिन – एलेक्स हेल्स बनाम श्रीलंका, 2014

25 साल 327 दिन – ग्लेन फिलिप्स बनाम श्रीलंका, 2022

कनाडा क्रिकेट के लिए बड़ा पल

कनाडा जैसी उभरती क्रिकेट टीम के लिए यह शतक ऐतिहासिक है। एसोसिएट राष्ट्रों के लिए बड़े मंच पर प्रदर्शन करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन समरा ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी भी देश की मोहताज नहीं होती। उनकी इस पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ी आक्रमण को दबाव में ला दिया और मैच को रोमांचक बना दिया। कीवी टीम को रणनीति बदलनी पड़ी, लेकिन समरा का आत्मविश्वास और शॉट चयन उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं था।

भविष्य का सितारा?

महज 19 साल की उम्र में इस स्तर की पारी खेलना असाधारण है। समरा की तकनीक, धैर्य और आक्रामक सोच उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा बना सकती है। क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वह इसी लय को बरकरार रखते हैं, तो आने वाले वर्षों में टी20 लीग और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा नाम बन सकते हैं। टी20 विश्व कप 2026 का यह शतक सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि कनाडा क्रिकेट के लिए भी नई उम्मीद लेकर आया है।