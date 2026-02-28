पल्लेकेले : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में आज (28 फरवरी) पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी, जहां श्रीलंका प्रतिष्ठा बचाने के लिए उतरेगी और पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का पलड़ा श्रीलंका पर भारी रहा है।

कुल मैच: 29

पाकिस्तान जीता: 17

श्रीलंका जीता: 12

हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है, जहां दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं।

पिच रिपोर्ट

पल्लेकेले की पिच संतुलित है, जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और उछाल मिलती है। पावरप्ले में बल्लेबाजी करना आसान होता है, लेकिन खेल आगे बढ़ने पर स्पिनरों को पिच से काफी मदद मिलने लगती है। यहां 160-170 का स्कोर एक चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी टोटल माना जाता है।

सेमीफाइनल का गणित: पाकिस्तान पर दबाव

पाकिस्तान के लिए समीकरण साफ है जीत जरूरी है, और संभव हो तो बड़े अंतर से। नेट रन रेट भी अहम भूमिका निभा सकता है। हार या बारिश की स्थिति में पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो सकता है। श्रीलंका भले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो, लेकिन वह पाकिस्तान का खेल बिगाड़ सकता है। एशियाई प्रतिद्वंद्विता का यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है।

प्लेइंग 11

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर ज़मान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफाय, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, नसिम शाह, अब्रार अहमद, उस्मान तारिक

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चारिथ असलांका, पवन रत्नायक, कमिंदु मेंडिस, डासुन शनाका (कप्तान), जनिथ लियानगे, डुनिथ वेल्लालगे, महीश थीक्षना, दुश्मंथा चमेरा, दिलशान मदुशंका।