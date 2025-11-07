हांगकांग : हांगकांग सिक्सर्स 2025 में शुक्रवार को टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर हाई-ऑक्टेन क्रिकेट खेला गया जिसमें भारत ने बारिश से प्रभावित पूल C के मुकाबले में पाकिस्तान को DLS पदति से दो रन से हरा दिया। बारिश के कारण मैच छोटा कर दिया गया था, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखते हुए यह करीबी जीत हासिल की। ​​

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह ओवर में 86/4 रन बनाए जिसमें रॉबिन उथप्पा ने 11 गेंदों में 28 रन और भरत चिप्ली ने 13 गेंदों में 24 रन बनाए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में नाबाद 17 रन बनाकर भारत को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया।

पाकिस्तान की पारी अच्छी शुरू हुई, तीन ओवर के बाद 41/1 रन बनाए, लेकिन भारी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। जब खेल बंद हुआ, तो DLS कैलकुलेशन के अनुसार पाकिस्तान पार स्कोर से दो रन पीछे रह गया। स्टुअर्ट बिन्नी की कसी हुई गेंदबाजी जिसमें उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए और एक विकेट लिया, अंतिम परिणाम में अंतर साबित हुई।