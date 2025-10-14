नई दिल्ली: भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35.2 ओवर में 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की। केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतक जमाया, जबकि शुभमन गिल ने पहली बार भारत की टेस्ट सीरीज कप्तानी संभाली।

इस जीत के साथ भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीतकर दक्षिण अफ्रीका के रिकॉर्ड के बराबर कर लिया। यह भारतीय टीम की मजबूती और वेस्ट इंडीज पर दबदबे का प्रतीक है।

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक 27 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अजेय बनी हुई है। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछली बार मई 2002 में किंग्स्टन, जमैका में टेस्ट मैच गंवाया था।

सीरीज जीत और रिकॉर्ड:

भारत ने 2000 से 2025 तक वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीती।

दक्षिण अफ्रीका ने 1998 से 2024 तक इसी रिकॉर्ड को अपने नाम किया था।

भारत का वेस्ट इंडीज के खिलाफ अजेय टेस्ट स्ट्रीक 27 मैचों की है।

खेल के दौरान मुख्य झलकियां:

केएल राहुल ने नाबाद 55 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन संयोजन दिखाया।

वेस्ट इंडीज के जॉन कैंपबेल ने शतक बनाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सका।

टॉप रिकॉर्ड्स:

सबसे लगातार टेस्ट सीरीज जीत (एक विपक्ष के खिलाफ): भारत और दक्षिण अफ्रीका – 10

वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे लंबी टेस्ट अजेय स्ट्रीक: भारत – 27 मैच

भारत की इस जीत ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम की दबदबा बनाए रखा है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन की मिसाल भी कायम की है। केएल राहुल और शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने अनुभव और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड बराबरी पर है, जो टीम की स्थिरता और जीत की निरंतरता को दर्शाता है।