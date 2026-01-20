स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट फैंस के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में महामुकाबला देखने को मिलेगा। एक ओर जहां पुरुषों की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भिड़ेंगी, वहीं दूसरी ओर महिला टीमों के बीच वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। यह डबल हेडर मुकाबला 2025 सीजन में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों के बीच बढ़ती भिड़ंत की कड़ी को आगे बढ़ाता है।

वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का शेड्यूल जारी

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने सोमवार को वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के कार्यक्रम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी 2026 तक बैंकॉक (थाईलैंड) में खेला जाएगा।

ग्रुप डिवीजन

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, UAE, नेपाल

ग्रुप B: श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड

भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 13 फरवरी को UAE के खिलाफ करेगी, जबकि 15 फरवरी को भारत A और पाकिस्तान A के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा।

वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स: भारत का शेड्यूल

ग्रुप स्टेज मुकाबले

13 फरवरी 2026: भारत A vs UAE

15 फरवरी 2026: भारत A vs पाकिस्तान A

17 फरवरी 2026: भारत A vs नेपाल

नॉकआउट स्टेज

20 फरवरी: सेमीफाइनल 1 (A1 vs B2)

20 फरवरी: सेमीफाइनल 2 (A2 vs B1)

22 फरवरी: फाइनल

टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत का अभियान

पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और USA शामिल हैं।

भारत के ग्रुप मुकाबले

7 फरवरी: भारत vs USA

12 फरवरी: भारत vs नामीबिया

15 फरवरी: भारत vs पाकिस्तान

18 फरवरी: भारत vs नीदरलैंड्स

इस तरह 15 फरवरी को पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत-पाकिस्तान मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए डबल डोज़ लेकर आएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।