स्पोर्ट्स डेस्क : एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की बैठक में भारत ने पोस्ट-मैच अवॉर्ड समारोह के दौरान विजेता टीम को ट्रॉफी न सौंपने और ACC अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के व्यवहार पर कड़ा ऐतराज जताया। बैठक में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नक़वी से सीधे सवाल किए और पूछा, “विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई? यह एसीसी की ट्रॉफी है, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं। इसे औपचारिक तरीके से विजेता टीम को सौंपा जाना चाहिए था।” राजीव शुक्ला ने इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने की आवश्यकता जताई और ACC से गंभीर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख और ACC चेयरमैन नक़वी से भी तीखे सवाल किए।

मोहसिन नक़वी की सफाई

बैठक के दौरान नक़वी ने कहा, “मैं तो वहां बिना वजह एक कार्टून की तरह खड़ा था। एसीसी को लिखित में कहीं से सूचना नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम मुझसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी।” उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आगे की चर्चा किसी और मंच पर होगी।

बिना ट्रॉफी के लौटी भारतीय टीम

यह विवाद तब खड़ा हुआ जब एशिया कप के फाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। ट्रॉफी समारोह के दौरान नक़वी ने विजेता भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने के बजाय उसे अपने साथ रखा। इसके बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया और स्वदेश लौट आई।