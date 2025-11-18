स्पोर्ट्स डेस्क : राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में भारत A आज दोहा में ओमान के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उतरेगा। पाकिस्तान A के हाथों हार के बाद भारत A के लिए यह मैच वर्चुअल क्वार्टरफ़ाइनल बन चुका है। जीत हासिल करने वाली टीम सीधे सेमीफ़ाइनल में जगह बनाएगी।

पाकिस्तान से हार के बाद भारत A की वापसी की तलाश

भारत A ने टूर्नामेंट की शुरुआत UAE पर 148 रनों की बड़ी जीत से की थी, लेकिन पाकिस्तान A के खिलाफ टीम 8 विकेट से हार गई। 137 रन का लक्ष्य पाकिस्तान ने सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर को छोड़कर भारतीय बल्लेबाज़ बुरी तरह लड़खड़ा गए और 43 रनों के भीतर सात विकेट गिर गए।

फील्डिंग भी भारत की कमजोरी साबित हुई—माज़ सदाक़त का आसान कैच छोड़ना भारी पड़ा, जिन्होंने 79* की मैच-विनिंग पारी खेली। नेट रन रेट बेहतर होने के कारण भारत A अब भी सेमीफ़ाइनल की दौड़ में है, लेकिन आज जीत ही एकमात्र रास्ता है।

ओमान का आत्मविश्वास चरम पर

ओमान ने पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने के बाद UAE को आख़िरी गेंद पर हराकर पहला मैच जीता। टीम के बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ दोनों लय में हैं और उन्होंने साबित किया है कि वे किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं।

कब और कहां देखें लाइव?

टेलीकास्ट: Sony Sports Ten 1 SD/HD

लाइव स्ट्रीमिंग: Sony LIV

समय: शाम 8 बजे (IST)

तारीख: 18 नवंबर

यह मुकाबला तय करेगा कि भारत A सेमीफ़ाइनल में पहुंचेगा या टूर्नामेंट से बाहर होगा।

भारत ए की संभावित 11:

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, नमन धीर, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), नहल वढ़ेरा, अशुतोष शर्मा/सूर्यांश शेजड़े, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा।