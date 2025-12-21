दुबई : भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए U19 एशिया कप फाइनल में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि मैदान पर गर्मागर्म माहौल भी देखने को मिला। 14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा के साथ उनकी नोकझोंक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

तेज शुरुआत के बाद सस्ते में आउट हुए वैभव

348 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज़ में पारी की शुरुआत की। उन्होंने महज़ 9 गेंदों में 24 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन शॉर्ट पिच गेंद को शरीर से दूर खेलते हुए वे विकेटकीपर को कैच दे बैठे। इस विकेट के साथ ही भारत का स्कोर 49/3 हो गया और रनचेज मुश्किल में फंस गया।

अली रजा का आक्रामक सेंड-ऑफ, वैभव ने मैदान पर दिया जवाब

वैभव के आउट होते ही तेज गेंदबाज़ अली रज़ा ने उन्हें आक्रामक अंदाज़ में पवेलियन लौटने का इशारा किया। इस पर वैभव अपना संयम खो बैठे और पाक खिलाड़ियों से कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया। कैमरे में उन्हें जूते की ओर इशारा करते हुए प्रतिक्रिया देते भी देखा गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Lafda between Vaibhav Suryawanshi and Ali Raza, Suryavanshi showing ali raza and porkies their right place.🤣🔥 #INDvsPAK pic.twitter.com/pspUjd50jD — U’ (@toxify_vkf) December 21, 2025

समीर मिन्हास का तूफानी शतक, पाकिस्तान ने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने भारतीय गेंदबाज़ों पर कहर बरपाया। उन्होंने 113 गेंदों में 172 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे। यह टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक रहा। उनकी इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 347 रन बनाए।

नई गेंद के गेंदबाजों पर खासा भारी पड़े मिन्हास

समीर मिन्हास ने खासतौर पर भारतीय नई गेंद के गेंदबाज़ों किशन सिंह और दीपेश देवेंद्रन को निशाना बनाया। उन्होंने 29वें ओवर में चौका लगाकर 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उल्लेखनीय है कि समीर, पाकिस्तान के टी20 खिलाड़ी अराफात मिन्हास के छोटे भाई हैं।

फाइनल से पहले पाकिस्तान का आत्मविश्वास चरम पर

पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी, लेकिन शुरुआती ओवरों में पाक बल्लेबाज़ों ने भारतीय गेंदबाज़ों को दबाव में रखा।