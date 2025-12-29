दुबई: पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2025 में दुबई में "बेस्ट मिडिल ईस्ट प्लेयर" के रूप में सम्मानित किया गया। रोनाल्डो ने कहा कि उनका फुटबॉल के प्रति जुनून अभी भी बरकरार है और वह 1,000 कैरियर गोल के अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।

अल-नस्र में प्रभाव और लगातार दूसरा सम्मान

यह पुरस्कार रोनाल्डो के सऊदी प्रो लीग क्लब अल-नस्र में प्रभाव को मान्यता देता है और यह लगातार दूसरा साल है जब उन्हें यह सम्मान मिला।

1,000 गोल के करीब रोनाल्डो

रोनाल्डो ने हाल ही में शनिवार को अल-नस्र के लिए डबल गोल करके अपने क्लब और देश के लिए कुल गोल की संख्या 956 तक पहुँचाई। उन्होंने संकेत दिया कि वह "एक या दो साल और" खेल सकते हैं, जिससे 1,000 गोल का लक्ष्य अब और अधिक वास्तविक दिखाई दे रहा है।

पुरस्कार ग्रहण करते समय रोनाल्डो की बातें

रोनाल्डो ने कहा, 'खेलना कठिन है, लेकिन मैं प्रेरित हू। मेरा जुनून अभी भी उच्च है और मैं जारी रखना चाहता हू। चाहे मैं मध्य पूर्व में खेलूं या यूरोप में, मुझे हमेशा फुटबॉल खेलना पसंद है।'

पाच बार के बैलॉन ड’ऑर विजेता ने यह भी कहा कि उनका ध्यान अभी भी ट्रॉफी जीतने पर है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह पूरी मेहनत कर रहे हैं। 'आप जानते हैं मेरा लक्ष्य क्या है। मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हू और वह संख्या (1,000 गोल) हासिल करना चाहता हू। यदि चोट नहीं आई, तो मैं यह संख्या निश्चित रूप से पहुच जाऊगा।'

अवार्ड्स नाइट में PSG और Barcelona का जलवा

इस अवार्ड नाइट में पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) ने धूम मचा दी। उस्माने डेम्बेले को बेस्ट मेल प्लेयर, एटाना बॉनमाटे (Barcelona) को बेस्ट फीमेल प्लेयर, PSG को बेस्ट मेल क्लब, Barcelona को बेस्ट फीमेल क्लब का सम्मान मिला।

अन्य पुरस्कार विजेता

लुइस एनरिके (PSG) – बेस्ट कोच

विटिंहा (PSG) – बेस्ट मिडफील्डर

लामिने यमाल (Barcelona) – बेस्ट फॉरवर्ड

डेज़िरी डाउ (PSG) – इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर