नई दिल्ली : इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो, जो इंग्लैंड लायंस के साथ कोचिंग रोल में अबू धाबी का दौरा कर रहे हैं, ने मदद की गुहार लगाई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में सर्विस देने वाली एयरलाइंस ने US और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल और डायवर्ट कर दी हैं। 

शनिवार शाम को UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने ईरान पर अपना बयान पोस्ट किया जिसका बेयरस्टो ने रविवार तड़के जवाब दिया। बेयरस्टो ने ट्वीट किया, 'क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं???' बाद में 36 साल के बेयरस्टो ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद बिना किसी ऑफिशियल बातचीत के अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने बताया कि मौजूद चैनलों से संपर्क करने की कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिला।

बेयरस्टो ने X पर शेयर किया, "अमीरात फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बातचीत के तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कोई प्लीज संपर्क कर सकता है।' रविवार को अबू धाबी में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ इंग्लैंड लायंस का दूसरा 50 ओवर का मैच कैंसिल कर दिया गया है जबकि UAE में इंग्लैंड विमेंस ट्रेनिंग कैंप में इलाके में मिलिट्री हमलों की वजह से देरी हो गई है। 

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक बयान में कहा, 'हमारी टीमों और स्टाफ की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम मिडिल ईस्ट में अभी हो रही घटनाओं के बारे में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सरकार के संपर्क में हैं और ऑफिशियल सलाह मान रहे हैं। अबू धाबी में इंग्लैंड पुरुष लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच दूसरा 50 ओवर का मैच अब नहीं होगा, और हम अगले हफ्ते अबू धाबी की इंग्लैंड महिला टीम की प्रस्तावित ट्रिप के लिए निकलने में देरी कर रहे हैं। हम इन ट्रिप्स के भविष्य के बारे में स्थिति और ऑफिशियल सलाह पर नजर रखना और उसका आकलन करना जारी रखेंगे।' 

मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु भी दुबई एयरपोर्ट पर फंस गई हैं। वह मंगलवार से शुरू होने वाले मशहूर ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए बर्मिंघम जा रही थीं और रास्ते में दुबई में उनका लेओवर था। लेकिन दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष की वजह से फ्लाइट में बड़ी रुकावट के कारण दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं। इसके अलावा बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, जो उमराह की पवित्र यात्रा के लिए मक्का गए थे, फ्लाइट सर्विस में रुकावट के कारण सऊदी अरब के जेद्दा में किंग अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्रियों के साथ जेद्दा में फंस गए हैं। 