स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

यह मुकाबला श्रीलंका के प्रतिष्ठित R. Premadasa Stadium में आयोजित होगा। भारत की कप्तानी Suryakumar Yadav कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कमान Salman Ali Agha के हाथों में है। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती दो-दो मुकाबले जीत लिए हैं। भारत का नेट रन रेट +3.125 है और टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है।

क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल?

कोलंबो में मौसम विभाग ने 50 से 70 प्रतिशत तक बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मैच के छोटा होने या रद्द होने की आशंका है। इस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। अगर मैच धुल जाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा, जिससे अमेरिका और नीदरलैंड की क्वालिफिकेशन उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मुकाबले हुए हैं। भारत ने 7 मैच जीते हैं। पाकिस्तान को 1 जीत मिली (2021, दुबई), रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है, लेकिन पाकिस्तान भी इस बार मजबूत नजर आ रहा है।

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

तारीख: 15 फरवरी 2026

स्थान: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

समय: शाम 7:00 बजे (IST)

टॉस: शाम 6:30 बजे (IST)

टीवी पर कहां देखें?

भारत में मैच का सीधा प्रसारण Star Sports Network पर होगा।

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

दोनों टीमों की स्क्वॉड

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।