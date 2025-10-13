स्पोर्ट्स डेस्क: दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल और शाई होप भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। भारत ने पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने के बाद वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था, लेकिन दूसरी पारी में कैम्पबेल और होप ने टीम को संभाल लिया है।

कैम्पबेल का करियर का पहला टेस्ट शतक

जॉन कैम्पबेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रवींद्र जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

जडेजा ने 177 रनों की साझेदारी तोड़ी

जडेजा की गेंद पर जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। अंपायर पॉल रीफेल ने उंगली उठाने में समय लिया। कैंपबेल ने गेंद को ऊपर भेजने से पहले अपने साथी से बात की। जडेजा ने 177 रनों की साझेदारी तोड़ी। कैंपबेल की शानदार पारी का अंत, जिन्होंने बल्ला उठाकर लंबी वॉक बैक की।

भारत की पहली पारी में बल्लेबाजों का दबदबा

इससे पहले भारत ने पहली पारी में 518/5 पर पारी घोषित की थी।

यशस्वी जायसवाल — 175 रन

शुभमन गिल — नाबाद 129 रन

साई सुदर्शन — 87 रन

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को 270 रनों की लीड मिली थी।

कुलदीप यादव का ‘पंजा’

वेस्टइंडीज की पहली पारी में भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने पांच विकेट झटके, जबकि रवींद्र जडेजा ने तीन सफलता हासिल की।